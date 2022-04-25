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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон обсудил войну РФ против Украины с генсеком ООН

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Джонсон "ясно дал понять важность глобальной солидарности с Украиной", сообщили в пресс-службе
Джонсон "ясно дал понять важность глобальной солидарности с Украиной", сообщили в пресс-службе
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил войну России против Украины с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба британского правительства.

"Премьер-министр охарактеризовал действия [президента РФ Владимира] Путина в Украине как отвратительную и неприкрытую агрессию, которая имеет разрушительные последствия для народа Украины. Они [с генсеком ООН Антониу Гутерришем] обсудили общую обеспокоенность по поводу обстрелов районов, осажденных российскими войсками, таких как Мариуполь и Херсон, а также необходимость обеспечить прекращение огня, содействовать гуманитарным усилиям и позволить гражданскому населению выйти [из города]", – сообщили в пресс-службе.

Джонсон "ясно дал понять важность глобальной солидарности с Украиной, поскольку Великобритания продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы поддержать Украину".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На 26 апреля запланирована встреча Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Они будут говорить о войне в Украине.

28 апреля Гутерриш приедет в Украину, где встретится с президентом Зеленским и министром иностранных дел Украины Кулебой.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ООН, Великобритания, Борис Джонсон, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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