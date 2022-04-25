Джонсон обсудил войну РФ против Украины с генсеком ООН

"Премьер-министр охарактеризовал действия [президента РФ Владимира] Путина в Украине как отвратительную и неприкрытую агрессию, которая имеет разрушительные последствия для народа Украины. Они [с генсеком ООН Антониу Гутерришем] обсудили общую обеспокоенность по поводу обстрелов районов, осажденных российскими войсками, таких как Мариуполь и Херсон, а также необходимость обеспечить прекращение огня, содействовать гуманитарным усилиям и позволить гражданскому населению выйти [из города]", – сообщили в пресс-службе.

Джонсон "ясно дал понять важность глобальной солидарности с Украиной, поскольку Великобритания продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы поддержать Украину".

Война России против Украины. Главное (обновляется)