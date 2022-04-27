Путин дал согласие на участие ООН и Красного Креста в эвакуации мирного населения с "Азовстали" – ООН

Об этом говорится в сообщении официального представителя Гутерриша, опубликованном на сайте ООН 26 апреля по итогам встречи.
Согласно релизу, Путин и Гутерриш говорили об эвакуации людей тет-а-тет. Преимущественно шла речь о ситуации в Мариуполе.
"В общем и целом президент РФ согласился с участием Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь". Дальнейшие обсуждения данных вопросов состоятся при участии управления ООН по координации гуманитарных вопросов и российского министерства обороны", – сказано в сообщении.
Путин и Гутерриш встречались в России. Перед этим визитом Украина просила Гутерриша выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с "Азовстали" для гражданских лиц. На территории завода остаются не менее 2 тыс. гражданских лиц, говорил лидер "Нацкорпуса" и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.
28 апреля генсек ООН встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".