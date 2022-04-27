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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин дал согласие на участие ООН и Красного Креста в эвакуации мирного населения с "Азовстали" – ООН

В бомбоубежищах на "Азовстали" могут прятаться от обстрелов порядка 2 тыс. гражданских лиц
В бомбоубежищах на "Азовстали" могут прятаться от обстрелов порядка 2 тыс. гражданских лиц
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении официального представителя Гутерриша, опубликованном на сайте ООН 26 апреля по итогам встречи. 

Согласно релизу, Путин и Гутерриш говорили об эвакуации людей тет-а-тет. Преимущественно шла речь о ситуации в Мариуполе. 

"В общем и целом президент РФ согласился с участием Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь". Дальнейшие обсуждения данных вопросов состоятся при участии управления ООН по координации гуманитарных вопросов и российского министерства обороны", – сказано в сообщении. 

Путин и Гутерриш встречались в России. Перед этим визитом Украина просила Гутерриша выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с "Азовстали" для гражданских лиц. На территории завода остаются не менее 2 тыс. гражданских лиц, говорил лидер "Нацкорпуса" и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

28 апреля генсек ООН встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, Мариуполь, бомбоубежище, Красный Крест, эвакуация, Азовсталь, Антониу Гутерриш
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