Путин дал согласие на участие ООН и Красного Креста в эвакуации мирного населения с "Азовстали" – ООН

В бомбоубежищах на "Азовстали" могут прятаться от обстрелов порядка 2 тыс. гражданских лиц Фото: ЕРА

Об этом говорится в сообщении официального представителя Гутерриша, опубликованном на сайте ООН 26 апреля по итогам встречи.

Согласно релизу, Путин и Гутерриш говорили об эвакуации людей тет-а-тет. Преимущественно шла речь о ситуации в Мариуполе.

"В общем и целом президент РФ согласился с участием Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь". Дальнейшие обсуждения данных вопросов состоятся при участии управления ООН по координации гуманитарных вопросов и российского министерства обороны", – сказано в сообщении.

Путин и Гутерриш встречались в России. Перед этим визитом Украина просила Гутерриша выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с "Азовстали" для гражданских лиц. На территории завода остаются не менее 2 тыс. гражданских лиц, говорил лидер "Нацкорпуса" и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

28 апреля генсек ООН встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.