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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты бросили силы на захват Рубежного, Попасной и Марьинки – Генштаб ВСУ

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На донецком направлении противник ведет активные действия по всей линии столкновения, отмечают в ВСУ
На донецком направлении противник ведет активные действия по всей линии столкновения, отмечают в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российские оккупанты продолжают попытки установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Об этом проинформировал 26 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки", – говорится в сообщении.

На северодонецком направлении противник перегруппировывает силы, переместив туда танковый батальон и понтонно-мостовое подразделение, отметили украинские военные.

"Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск. Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", – объяснил Генштаб.

По его информации, на изюмском направлении оккупанты "при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково", а для разведки позиций ВСУ используют беспилотники.

"В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника", – рассказали в ВСУ.

На южной части фронта "враг продолжает удерживать занятый рубеж, на отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций" и обстреливает позиции украинцев.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303378655308553

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О якобы взятии Рубежного заявлял глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров, сообщал 25 апреля "Московский комсомолец".

26 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не удается захватить Рубежное, поскольку Вооруженные силы Украины отражают многочисленные атаки.

Информацию о взятии Рубежного опровергают и записи разговоров оккупантов, которые опубликовала Служба безопасности Украины.

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 21 апреля, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.

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