Российские оккупанты бросили силы на захват Рубежного, Попасной и Марьинки – Генштаб ВСУ

На донецком направлении противник ведет активные действия по всей линии столкновения, отмечают в ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

"На донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки", – говорится в сообщении.

На северодонецком направлении противник перегруппировывает силы, переместив туда танковый батальон и понтонно-мостовое подразделение, отметили украинские военные.

"Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск. Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", – объяснил Генштаб.

По его информации, на изюмском направлении оккупанты "при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково", а для разведки позиций ВСУ используют беспилотники.

"В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника", – рассказали в ВСУ.

На южной части фронта "враг продолжает удерживать занятый рубеж, на отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций" и обстреливает позиции украинцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О якобы взятии Рубежного заявлял глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров, сообщал 25 апреля "Московский комсомолец".

26 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не удается захватить Рубежное, поскольку Вооруженные силы Украины отражают многочисленные атаки.

Информацию о взятии Рубежного опровергают и записи разговоров оккупантов, которые опубликовала Служба безопасности Украины.