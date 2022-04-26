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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области уничтожен командирский вертолет оккупантов – Генштаб ВСУ

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Цена Ка-52 около $16 млн, отметили в Генштабе
Цена Ка-52 – около $16 млн, отметили в Генштабе
Фото: wikipedia.org (архив)

В воздушном пространстве Харьковской области Вооруженные силы Украины сбили вертолет российских оккупантов. Об этом 26 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной.

"Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн", – объяснили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303278455318573

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 26 апреля, украинские военные сбили 184 самолета и 154 вертолета оккупантов, потери среди личного состава российской армии превысили 22,1 тыс. военных.

Теги: война, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, вертолет, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери России
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