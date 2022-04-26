В Харьковской области уничтожен командирский вертолет оккупантов – Генштаб ВСУ

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной.
"Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 26 апреля, украинские военные сбили 184 самолета и 154 вертолета оккупантов, потери среди личного состава российской армии превысили 22,1 тыс. военных.