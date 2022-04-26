В Харьковской области уничтожен командирский вертолет оккупантов – Генштаб ВСУ

Цена Ка-52 – около $16 млн, отметили в Генштабе Фото: wikipedia.org (архив)

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной.

"Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн", – объяснили в Генштабе.

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