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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 22,1 тыс. личного состава, 918 танков, 184 самолета. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 26 апреля

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Оккупанты в войне против Украины потеряли более 900 танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли более 900 танков
Фото: EPA

Потери среди личного состава российской армии по состоянию на 26 апреля достигли около 22,1 тыс. военных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

За сутки было ликвидировано около 200 оккупантов.

Другие потери составили: 

  • танки – 918 (+34);
  • боевые бронированные машины ‒ 2308 (+50);
  • артиллерийские системы – 416 (+5);
  • РСЗО – 149;
  • средства ПВО – 69;
  • самолеты – 184 (+3);
  • вертолеты – 154;
  • автомобильная техника – 1643 (+77);
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4);
  • специальная техника – 31 (+3);
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4;

"Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303114745334944

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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