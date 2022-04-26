Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и области – ОВА

Братчук рассказал, что ночь в городе прошла спокойно, без обстрелов.
"Враг пытается активизировать и проводить интенсивную воздушную разведку на территории Одессы и Одесского региона, но наши силы противовоздушной обороны наносят ему значительные потери", – отметил спикер.
Он также сообщил о том, что, не преуспевая в наступательных действиях на юге Украины, оккупанты прибегают к информационно-психологическим операциям для создания паники среди украинцев.
"Будьте бдительны и не поддавайтесь на подобные атаки. Идет война, и враг использует любые методы достижения преимущества", – подчеркнул Братчук.
По его словам, в непризнанном Приднестровье местные коллаборанты и российские оккупанты прибегают к провокациям, однако Украина "работает на оборону".
"Мы делаем все, чтобы одержать победу", – добавил спикер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны 24 февраля Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области.
23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.
Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.