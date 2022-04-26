Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и области – ОВА

Ночь в городе прошла спокойно, без обстрелов Фото: ЕРА

Братчук рассказал, что ночь в городе прошла спокойно, без обстрелов.

"Враг пытается активизировать и проводить интенсивную воздушную разведку на территории Одессы и Одесского региона, но наши силы противовоздушной обороны наносят ему значительные потери", – отметил спикер.

Он также сообщил о том, что, не преуспевая в наступательных действиях на юге Украины, оккупанты прибегают к информационно-психологическим операциям для создания паники среди украинцев.

"Будьте бдительны и не поддавайтесь на подобные атаки. Идет война, и враг использует любые методы достижения преимущества", – подчеркнул Братчук.

По его словам, в непризнанном Приднестровье местные коллаборанты и российские оккупанты прибегают к провокациям, однако Украина "работает на оборону".

"Мы делаем все, чтобы одержать победу", – добавил спикер.

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