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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и области – ОВА

Ночь в городе прошла спокойно, без обстрелов
Ночь в городе прошла спокойно,  без обстрелов
Фото: ЕРА

Российская армия пытается активизировать воздушную разведку в Одессе и области. Об этом 26 апреля сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук рассказал, что ночь в городе прошла спокойно, без обстрелов.

"Враг пытается активизировать и проводить интенсивную воздушную разведку на территории Одессы и Одесского региона, но наши силы противовоздушной обороны наносят ему значительные потери", – отметил спикер.

Он также сообщил о том, что, не преуспевая в наступательных действиях на юге Украины, оккупанты прибегают к информационно-психологическим операциям для создания паники среди украинцев.

"Будьте бдительны и не поддавайтесь на подобные атаки. Идет война, и враг использует любые методы достижения преимущества", – подчеркнул Братчук.

По его словам, в непризнанном Приднестровье местные коллаборанты и российские оккупанты прибегают к провокациям, однако Украина "работает на оборону".

"Мы делаем все, чтобы одержать победу", – добавил спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала войны 24 февраля Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области.

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.

Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Приднестровье, война, разведка, провокации, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Братчук
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