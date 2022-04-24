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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел войсками РФ жилого дома в Одессе. Прокуратура начала расследование

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Обстрел произошел 23 апреля
Обстрел произошел 23 апреля
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

Правоохранители начали расследование по факту ракетного удара по Одессе 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в Facebook.

"23 апреля военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. От взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между вторым и пятым этажами, выходы заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар, который был ликвидирован сотрудниками Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области", – говорится в сообщении.

В результате удара, по предварительным данным, погибло восемь человек, еще 18 ранены.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

В прокуратуре подчеркнули, что на территории, по которой пришелся ракетный удар, нет никаких военных объектов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354935033328947&id=100064373604662


Контекст:

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. 

Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Одесса, обстрелы, война России против Украины, ракеты, уголовное производство
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