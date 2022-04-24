Обстрел войсками РФ жилого дома в Одессе. Прокуратура начала расследование

"23 апреля военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. От взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между вторым и пятым этажами, выходы заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар, который был ликвидирован сотрудниками Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области", – говорится в сообщении.
В результате удара, по предварительным данным, погибло восемь человек, еще 18 ранены.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
В прокуратуре подчеркнули, что на территории, по которой пришелся ракетный удар, нет никаких военных объектов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.
Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.