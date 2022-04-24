Обстрел войсками РФ жилого дома в Одессе. Прокуратура начала расследование

"23 апреля военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. От взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между вторым и пятым этажами, выходы заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар, который был ликвидирован сотрудниками Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области", – говорится в сообщении.

В результате удара, по предварительным данным, погибло восемь человек, еще 18 ранены.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

В прокуратуре подчеркнули, что на территории, по которой пришелся ракетный удар, нет никаких военных объектов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



