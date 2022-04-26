Отец погибшей после обстрелов в Одессе трехмесячной девочки рассказал о трагедии

Во время взрыва Юрия не было дома – он пошел за покупками Фото: Yury Glodan / Facebook

По словам Юрия, во время обстрела его не было дома – мужчина пошел за покупками. Когда он вернулся и увидел пожар в доме в результате взрыва ракеты, просил полицейских впустить в квартиру.

Там он нашел тела своей жены и ее матери. Позже спасатели обнаружили тело трехмесячной дочери Юрия Киры.

Через несколько дней после трагедии мужчина побывал еще раз в разрушенном доме, чтобы забрать личные вещи, которые уцелели после обстрелов, в частности фотоальбом, пакетики с сахаром из коллекции его жены, рукописные записки, а также остатки коляски дочери.

Он отметил, что эти вещи очень ценны для него и друзей их семьи.

Юрий и Валерия были вместе девять лет, пишет "Русская служба BBC". По словам мужчины, его жена имела веселый характер, умела находить радость в простых вещах, очень любила Одессу и море.

Юрий также рассказал, что Валерия отличалась коммуникабельностью и хорошо писала, а еще была любящей и заботливой мамой.

5 февраля, в день, когда дочери исполнился месяц, Валерия написала в Facebook, что рождение Киры стало для нее "новым уровнем счастья".

"Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья", – отметила женщина.

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