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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Запорожской АЭС на низкой высоте пролетели две российские ракеты – "Энергоатом"

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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Над Запорожской атомной электростанций 26 апреля низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Сегодня, в 6.41 и 6.46, две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья", – говорится в сообщении.

Позже в Запорожье зафиксировали взрывы от российских ракет.

В пресс-службе заявили, что РФ наражает мир на опасность повторения ядерной катастрофы, которая произошла на Чернобыльской АЭС ровно 36 лет назал.

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено семь ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру", – заявил глава Энергоатома Петр Котин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, ракеты
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