Над Запорожской АЭС на низкой высоте пролетели две российские ракеты – "Энергоатом"

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

"Сегодня, в 6.41 и 6.46, две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья", – говорится в сообщении.

Позже в Запорожье зафиксировали взрывы от российских ракет.

В пресс-службе заявили, что РФ наражает мир на опасность повторения ядерной катастрофы, которая произошла на Чернобыльской АЭС ровно 36 лет назал.

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено семь ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру", – заявил глава Энергоатома Петр Котин.

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