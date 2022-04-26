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26 апреля, 2022
 
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"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи

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Падалко рассказала, что Соболев помирится с родителями при одном условии
Падалко рассказала, что Соболев помирится с родителями при одном условии
Фото: marichkapadalko / Instagram

Украинская телеведущая Маричка Падалко 25 апреля в программе "ЖВЛ" на канале "1+1" призналась, что ее муж, вступивший в территориальную оборону общественный деятель, нардеп Верховной Рады VIII созыва Егор Соболев, прервал контакты со своими родителями из РФ.

По словам Падалко, она написала родителям мужа в день нападения Россию на Украину, 24 февраля.

"Я знаю, насколько его любят родители, и я знаю, что любовь родителей – это лучшая защита, я сразу начала писать его маме, чтобы она за него молилась. В ее словах было очень много переживаний за сына, чтобы с нами все было хорошо", – рассказала телеведущая.

Она отметила, что, как выяснилось вскоре, переживания родителей Соболева касались его лично, но не были поддержкой Украине. Когда муж Падалко узнал позицию родных, прервал общение с ними.

"Егор сказал им больше ему не писать, когда вышел из Ирпеня. Я так понимаю, он там увидел гораздо больше, чем мне рассказал, потому что я это прочла в его переписке с мамой. Он им написал все, что думает о России, о них, все что он там увидел, изнасилованных девочек возраста нашего младшего ребенка, ну и написал им и их стране проклятие", – рассказала Падалко.

Как отметила телеведущая, восстановить отношения с родителями Соболев согласен  только после их раскаяния как граждан России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Падалко родилась в 1976 году в Киеве. В 1998 году окончила Киевский лингвистический университет по специальности "английский и немецкий языки". С июня 2002 года работает ведущей на "1+1".

У Падалко и Соболева трое детей – Михаил (2007), Мария (2008) и Екатерина (2010).

Теги: Россия, Украина, война, Егор Соболев, война России против Украины, телеведущая, Маричка Падалко, родители
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