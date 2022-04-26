"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи

По словам Падалко, она написала родителям мужа в день нападения Россию на Украину, 24 февраля.

"Я знаю, насколько его любят родители, и я знаю, что любовь родителей – это лучшая защита, я сразу начала писать его маме, чтобы она за него молилась. В ее словах было очень много переживаний за сына, чтобы с нами все было хорошо", – рассказала телеведущая.

Она отметила, что, как выяснилось вскоре, переживания родителей Соболева касались его лично, но не были поддержкой Украине. Когда муж Падалко узнал позицию родных, прервал общение с ними.

"Егор сказал им больше ему не писать, когда вышел из Ирпеня. Я так понимаю, он там увидел гораздо больше, чем мне рассказал, потому что я это прочла в его переписке с мамой. Он им написал все, что думает о России, о них, все что он там увидел, изнасилованных девочек возраста нашего младшего ребенка, ну и написал им и их стране проклятие", – рассказала Падалко.

Как отметила телеведущая, восстановить отношения с родителями Соболев согласен только после их раскаяния как граждан России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)