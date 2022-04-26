"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет

Тина Кароль: Для меня эта история – не проблема Фото: Тина Кароль / Facebook

"Я вообще даже не знаю, надо ли на это обращать внимание. Ну, какие-то писульки себе пишут, мне все равно. Я туда и не ездила. Я еще с 2014 хорошо поняла, с чем мы имеем дело, и отказалась от всех концертов, контрактов и разных продюсирований", – рассказала она.

Тина Кароль подчеркнула, что для нее внесение в списки не имеет никакого значения.

"Для меня сегодняшняя история с не въездом – не проблема, что я потеряла какие-то концерты, деньги и так далее. Я для себя это решила давно, когда еще началась война", – отметила певица.

Где именно она находится сейчас, исполнительница говорить отказалась.