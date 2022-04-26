"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет

"Я вообще даже не знаю, надо ли на это обращать внимание. Ну, какие-то писульки себе пишут, мне все равно. Я туда и не ездила. Я еще с 2014 хорошо поняла, с чем мы имеем дело, и отказалась от всех концертов, контрактов и разных продюсирований", – рассказала она.
Тина Кароль подчеркнула, что для нее внесение в списки не имеет никакого значения.
"Для меня сегодняшняя история с не въездом – не проблема, что я потеряла какие-то концерты, деньги и так далее. Я для себя это решила давно, когда еще началась война", – отметила певица.
Где именно она находится сейчас, исполнительница говорить отказалась.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".
Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает.
В список, кроме Потапа и Каменских, вошли певицы Джамала, Надя Дорофеева, Тина Кароль, певцы Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Макс Барских, Позитив, Monatik, а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский и режиссер Олег Боднарчук.