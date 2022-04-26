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26 апреля, 2022
 
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"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет

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Тина Кароль: Для меня эта история не проблема
Тина Кароль: Для меня эта история – не проблема
Фото: Тина Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 25 апреля во время телемарфона "UAРазом" в эфире канала "1+1" рассказала, что и не собиралась ехать в Россию.

"Я вообще даже не знаю, надо ли на это обращать внимание. Ну, какие-то писульки себе пишут, мне все равно. Я туда и не ездила. Я еще с 2014 хорошо поняла, с чем мы имеем дело, и отказалась от всех концертов, контрактов и разных продюсирований", – рассказала она.

Тина Кароль подчеркнула, что для нее внесение в списки не имеет никакого значения.

"Для меня сегодняшняя история с не въездом – не проблема, что я потеряла какие-то концерты, деньги и так далее. Я для себя это решила давно, когда еще началась война", – отметила певица.

Где именно она находится сейчас, исполнительница говорить отказалась.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает. 

В список, кроме Потапа и Каменских, вошли певицы Джамала, Надя Дорофеева, Тина Кароль, певцы Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Макс Барских, Позитив, Monatik, а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский и режиссер Олег Боднарчук.

Теги: Россия, Украина, война, концерт, запрет, деньги, Тина Кароль, певица
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