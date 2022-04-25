"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство

На вопрос телеведущей Ксении Собчак, будет ли у их сына Эйтана российское гражданство, Кляйн ответила: "Нет, абсолютно нет".

"Это безопаснее на данный момент для него. Главное – зачем?! Израильское гражданство перекрывает все 99,9% его потребностей. Ну, он не сможет поехать в Судан или в Чад. Ну, может быть, потом сможет с нашим паспортом", – отметила она.

По словам Кляйн, Израиль – единственная безопасная страна.

"Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле. Это живая страна, она отвечает тебе взаимностью. С чем ты приедешь, то и получишь", – сказала Кляйн.