Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2022
 
Новости

"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство

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Сын Макаревича и Кляйн родился в Израиле
Сын Макаревича и Кляйн родился в Израиле
Фото: _einatklein_ / Instagram

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 25 апреля в интервью программе "Осторожно: Собчак" на одноименном YouTube-канале призналась, что изначально планировала рожать ребенка в Израиле.

На вопрос телеведущей Ксении Собчак, будет ли у их сына Эйтана российское гражданство, Кляйн ответила: "Нет, абсолютно нет".

"Это безопаснее на данный момент для него. Главное – зачем?! Израильское гражданство перекрывает все 99,9% его потребностей. Ну, он не сможет поехать в Судан или в Чад. Ну, может быть, потом сможет с нашим паспортом", – отметила она.

По словам Кляйн, Израиль – единственная безопасная страна.

"Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле. Это живая страна, она отвечает тебе взаимностью. С чем ты приедешь, то и получишь", – сказала Кляйн.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

О рождении сына Эйтана стало известно 6 апреля. Ребенок родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Теги: Россия, Израиль, Андрей Макаревич, гражданство, дети, музыкант, брак, Эйнат Кляйн, жена
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