"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство

На вопрос телеведущей Ксении Собчак, будет ли у их сына Эйтана российское гражданство, Кляйн ответила: "Нет, абсолютно нет".
"Это безопаснее на данный момент для него. Главное – зачем?! Израильское гражданство перекрывает все 99,9% его потребностей. Ну, он не сможет поехать в Судан или в Чад. Ну, может быть, потом сможет с нашим паспортом", – отметила она.
По словам Кляйн, Израиль – единственная безопасная страна.
"Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле. Это живая страна, она отвечает тебе взаимностью. С чем ты приедешь, то и получишь", – сказала Кляйн.
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.
О рождении сына Эйтана стало известно 6 апреля. Ребенок родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.