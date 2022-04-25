"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы

"Максим Галкин в запрещенной ныне сети [Instagram] очень жестко высказался о событиях в Украине, и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

После ракетного обстрела Одессы Галкин обратился к правительству РФ с вопросом, что делают в Украине российские оккупанты, и раскритиковал убийства мирных жителей.

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.