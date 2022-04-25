Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2022
 
Новости

"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собчак: Галкин очень жестко высказался о событиях в Украине, и в Одессе в частности
Собчак: Галкин очень жестко высказался о событиях в Украине, и в Одессе в частности
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" 24 апреля прокомментировала действия переехавшего в Израиль из РФ шоумена Максима Галкина.

"Максим Галкин в запрещенной ныне сети [Instagram] очень жестко высказался о событиях в Украине, и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения", – написала она.

Скриншот: bloodysx / Telegram
Скриншот: bloodysx / Telegram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

После ракетного обстрела Одессы Галкин обратился к правительству РФ с вопросом, что делают в Украине российские оккупанты, и раскритиковал убийства мирных жителей.

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.

Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Ксения Собчак, война, война России против Украины, ракеты, телеведущая, правительство РФ, Максим Галкин, шоумен, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
"Ну мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"Ну мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 