Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2022
 
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"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ

Галкин: В таком количестве страшных вещей виновата Россия
Галкин: В таком количестве страшных вещей виновата Россия
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин после ракетного обстрела Одессы обратился к правительству РФ с вопросом, что делают в Украине российские оккупанты. Адресованное российским властям обращение он разместил 24 апреля на своей странице в Instagram.

"Я не могу не задать пару вопросов, естественных для каждого человека. Вот вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это, объясните мне? Начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, не только в праздники. Но вы, официальные лица, одновременно молитесь с патриархом иерусалимским о мире, везете благодатный огонь в Москву и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Я уже слышал объяснения, что это, оказывается, потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть типа не должно работать ПВО и тогда все будет хорошо? – сказал Галкин. – В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче  это не мы, малазийский Боинг  это не мы, Мариуполь сравняли с землей  это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы? А мы что там делаем?"

Артист закрыл комментарии к своей публикации.

"Достаточно уже комментаторы на свои постах. Я сначала не мог понять, почему они пишут такие длинные комменты, а потом узнал, что они получают пословно свои копеечки. Ну ничего, посидите на сухом пайке. Это ж как надо быть неуверенным во мнении народа, чтобы вливать такое количество госбюджета в эту фабрику троллей, чтобы они изображали, что народ и власть едины", – отметил Галкин. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: правительство, война России против Украины, Максим Галкин, российские оккупанты
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