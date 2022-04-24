"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ

"Я не могу не задать пару вопросов, естественных для каждого человека. Вот вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это, объясните мне? Начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, не только в праздники. Но вы, официальные лица, одновременно молитесь с патриархом иерусалимским о мире, везете благодатный огонь в Москву и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Я уже слышал объяснения, что это, оказывается, потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть типа не должно работать ПВО и тогда все будет хорошо? – сказал Галкин. – В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче – это не мы, малазийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы? А мы что там делаем?"

Артист закрыл комментарии к своей публикации.

"Достаточно уже комментаторы на свои постах. Я сначала не мог понять, почему они пишут такие длинные комменты, а потом узнал, что они получают пословно свои копеечки. Ну ничего, посидите на сухом пайке. Это ж как надо быть неуверенным во мнении народа, чтобы вливать такое количество госбюджета в эту фабрику троллей, чтобы они изображали, что народ и власть едины", – отметил Галкин.

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