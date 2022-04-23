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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Буче нашли 412 тел погибших за время оккупации, теперь стоит задача идентифицировать каждого – мэр

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Только в одной братской могиле нашли 117 тел, среди погибших 30 женщин и два ребенка
Только в одной братской могиле нашли 117 тел, среди погибших – 30 женщин и два ребенка
Фото: pomisna.info

На территории Бучи Киевской области заканчивается сбор и эксгумация тел граждан, погибших во время оккупации российскими войсками. Об этом сообщил в Facebook 23 апреля мэр города Анатолий Федорук.

"У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс – сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской общины. Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, работающих без выходных. Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи", – написал Федорук.

Он отметил, что подсчет раненых жителей города все еще продолжается.

"В отдельное дело выделена братская могила у церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7б, где в общей сложности достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей. Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, обгоревшие тела мирных граждан. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных сил Украины", – рассказал мэр.

Теперь, по его словам, идет работа по идентификации всех погибших.

"Главная задача, которую поставил перед коммунальщиками, – идентифицировать каждого. У морга работает наш информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких. Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАП, которые предоставляют информацию по телефону +380683282892", – сообщил Федорук.

Он добавил, что Бучанский городской совет обеспечивает всех семей погибших в Буче и на территории общины необходимой атрибутикой.

"В коммунальной ритуальной службе есть гробы, кресты, венки и таблички. Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно – за счет бюджета общины. За это отвечает руководитель ритуальной службы Капличный Сергей, его телефон: +380679523112", – добавил мэр.

По его словам, похоронить погибших планируют в течение ближайшей недели – до поминальных дней.

"Это наша общая беда. И это наша задача – сделать так, чтобы каждый невинно убиенный был идентифицирован и похоронен должным образом", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буча находится в 30 километрах на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали  девушек и женщин в возрасте от 14 лет, некоторые из них забеременели.

Теги: Киевская область, раненые, похороны, Буча, кладбище, война России против Украины, погибшие, Анатолий Федорук, могила, эксгумация, российские оккупанты
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