Бульвар Шоубиз
 
23 апреля, 2022
 
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Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать

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Галкин: Поймите, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет. Эти концерты стали запрещенными
Галкин: Поймите, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет. Эти концерты стали запрещенными
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский артист Максим Галкин 22 апреля в Instagram рассказал, что после того, как 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, он разместил в сети антивоенный пост, российская власть запретила сотрудничать с ним рекламодателям, а организаторы ранее запланированных концертов негласно стали отменять эти выступления.

"24 февраля я выставил антивоенный пост. Я был в Москве, не в Израиле. Выставил пост – и произошло следующее: российская власть запретила использовать мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги – раз. Второе – я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России местные власти, ФСБ, местные администрации стали запрещать мои концерты. Делали это негласно, не давая официальных бумаг, начали запугивать местных организаторов. Из-за этого у меня стали переноситься или отменяться выступления. Я пытался что-то с этим сделать – нет, невозможно. Потом это стало повторяться и с будущими, осенними концертами. Поймите, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет. Эти концерты стали запрещенными",– сказал Галкин.

Артист отметил, что после этого он уехал в отпуск в Израиль.

"Я давно собирался отдохнуть. Заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать. Поэтому не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Просто у себя в голове разграничьте "власть" и "Родину". Я всегда это различал", – подытожил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Россия, Израиль, война России против Украины, Максим Галкин
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