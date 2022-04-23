Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать

"24 февраля я выставил антивоенный пост. Я был в Москве, не в Израиле. Выставил пост – и произошло следующее: российская власть запретила использовать мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги – раз. Второе – я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России местные власти, ФСБ, местные администрации стали запрещать мои концерты. Делали это негласно, не давая официальных бумаг, начали запугивать местных организаторов. Из-за этого у меня стали переноситься или отменяться выступления. Я пытался что-то с этим сделать – нет, невозможно. Потом это стало повторяться и с будущими, осенними концертами. Поймите, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет. Эти концерты стали запрещенными",– сказал Галкин.
Артист отметил, что после этого он уехал в отпуск в Израиль.
"Я давно собирался отдохнуть. Заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать. Поэтому не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Просто у себя в голове разграничьте "власть" и "Родину". Я всегда это различал", – подытожил он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.