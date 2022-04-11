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11 апреля, 2022
 
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"Эта девочка точно не собиралась ни на кого нападать". Галкин опубликовал историю раненной во время эвакуации из Мариуполя Киры Чеберко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин о Кире Чеберко: Дети не должны проживать такое
Галкин о Кире Чеберко: Дети не должны проживать такое
Скриншот: maxgalkinru / YouTube

Покинувший РФ вместе с семьей российский шоумен Максим Галкин 11 апреля опубликовал в Instagram рассказ эвакуированной вместе с матерью из оккупированного Мариуполя Киры Чеберко, которая рассказала, как во время бомбардировок пряталась в подвале, как бомба попала в их дом и была ранена, наступив на растяжку.

"Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать", – написал телеведущий.

Ранее он осудил нападение РФ на Украину

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 11 апреля, что украинские военные продолжают защиту окруженного российскими оккупантами Мариуполя"Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчивая и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", – написал он

Теги: Мариуполь, война России против Украины, Максим Галкин
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