"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам

"Мы живем с вами в непростое время. Мы являемся свидетелями огромной человеческой трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Миллионы украинцев теряют свои дома, вынуждены покидать свою Родину, нет средств к существованию. Поэтому часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", – сказал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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