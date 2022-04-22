Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2022
 
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"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам

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Галкин: Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам
Галкин: Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский артист Максим Галкин, который после нападения РФ на Украину вместе с семьей переехал в Израиль, 22 апреля в Instagram сообщил, что часть своих гонораров от дополнительных концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

"Мы живем с вами в непростое время. Мы являемся свидетелями огромной человеческой трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Миллионы украинцев теряют свои дома, вынуждены покидать свою Родину, нет средств к существованию. Поэтому часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", – сказал артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Теги: Израиль, концерт, помощь, война России против Украины, Максим Галкин
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