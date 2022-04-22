"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам

"Мы живем с вами в непростое время. Мы являемся свидетелями огромной человеческой трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Миллионы украинцев теряют свои дома, вынуждены покидать свою Родину, нет средств к существованию. Поэтому часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", – сказал артист.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.