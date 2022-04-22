Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2022
 
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Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит

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Melovin о россиянах: Они для меня все трусы. Если бы вышли все, то случилось бы то же самое, что случилось у нас с Януковичем
Melovin о россиянах: Они для меня все трусы. Если бы вышли все, то случилось бы то же самое, что случилось у нас с Януковичем
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец и волонтер Melovin 20 апреля в интервью каналу "1+1" прокомментировал позицию российского певца Филиппа Киркорова, который замалчивает нападение РФ на Украину, но не стал молчать, когда СБУ задержала кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

По словам Melovin, у Киркорова есть очень много друзей в Украине, которые "стопроцентно ему все это рассказывали", но 54-летний Киркоров замалчивает российскую агрессию против Украины, опасаясь в том числе за свое материальное положение.

"Это человек все-таки преклонного возраста, который понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому он и молчит, чтобы просто дожить в своих замках", – сказал Melovin.

Артист признался, что не намерен тратить время на переубеждение тех, кто боится.

"Они для меня все трусы. Если бы вышли все, то случилось бы то же самое, что случилось у нас с [беглым президентом Виктором] Януковичем", – подытожил певец.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Киркоров с первого дня войны замалчивал нападение РФ на Украину, но после задержания Медведчука публично выступил в его поддержку.

Украинская певица Оля Полякова после этого обращения назвала Киркорова подельником убийцы.

Теги: Филипп Киркоров, война России против Украины, Melovin
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