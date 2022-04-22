  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит

Melovin о россиянах: Они для меня все трусы. Если бы вышли все, то случилось бы то же самое, что случилось у нас с Януковичем Фото: MÉLOVIN / Facebook

По словам Melovin, у Киркорова есть очень много друзей в Украине, которые "стопроцентно ему все это рассказывали", но 54-летний Киркоров замалчивает российскую агрессию против Украины, опасаясь в том числе за свое материальное положение.

"Это человек все-таки преклонного возраста, который понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому он и молчит, чтобы просто дожить в своих замках", – сказал Melovin.

Артист признался, что не намерен тратить время на переубеждение тех, кто боится.

"Они для меня все трусы. Если бы вышли все, то случилось бы то же самое, что случилось у нас с [беглым президентом Виктором] Януковичем", – подытожил певец.

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Видео: ЖВЛ / YouTube