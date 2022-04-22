  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения

"Он оказался трусом. То, что он делает, это трусливая позиция. Он молчал два месяца, не озвучивал никакой позиции. Если честно, это было более умно с его стороны. Молчал бы и дальше. Он, конечно, не будет мне ничего отвечать, потому что нарвется. Нарвется на меня и миллионы людей, которые сплотились против российских оккупантов. И сейчас мы все за одного. Я горжусь своей страной и людьми", – сказала певица.

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Контекст:

До нападения РФ на Украину Полякова дружила с Киркоровым.

16 апреля 2022 года певица обратилась к российскому артисту после того, как он после замалчивания российской агрессии выступил в поддержку задержанного СБУ кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

В своем обращении певица заявила Киркорову, что защищая Медведчука, тот является "подельником убийцы". По словам Поляковой, сейчас ей стыдно, что раньше она "равнялась на Киркорова и хотела дружбы". "Я презираю себя за то, что обманывала себя. Но я получила урок", – подытожила артистка.