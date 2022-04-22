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22 апреля, 2022
 
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"Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения

 
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Полякова до войны дружила с Киркоровым, за что, по ее словам, сейчас себя презирает
Полякова до войны дружила с Киркоровым, за что, по ее словам, сейчас себя презирает
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 21 апреля в эфире канала "1+1" рассказала, что замалчивающий войну РФ против Украины российский певец Филипп Киркоров не отреагировал на адресованное ему видеообращение.

"Он оказался трусом. То, что он делает, это трусливая позиция. Он молчал два месяца, не озвучивал никакой позиции. Если честно, это было более умно с его стороны. Молчал бы и дальше. Он, конечно, не будет мне ничего отвечать, потому что нарвется. Нарвется на меня и миллионы людей, которые сплотились против российских оккупантов. И сейчас мы все за одного. Я горжусь своей страной и людьми", – сказала певица.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

аа

Контекст:

До нападения РФ на Украину Полякова дружила с Киркоровым.

16 апреля 2022 года певица обратилась к российскому артисту после того, как он после замалчивания российской агрессии выступил в поддержку задержанного СБУ кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

В своем обращении певица заявила Киркорову,  что защищая Медведчука, тот является "подельником убийцы". По словам Поляковой, сейчас ей стыдно, что раньше она "равнялась на Киркорова и хотела дружбы". "Я презираю себя за то, что обманывала себя. Но я получила урок", – подытожила артистка.

Теги: Филипп Киркоров, война России против Украины, Оля Полякова
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