Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами

"Вот сижу и думаю, неужели пришло время рассказать всей Украине, всем зрителям, что вы обо мне говорили за кулисами "X-фактора" перед моим выходом на сцену и почему именно я плакал на сцене?"– написал артист.

Ох… от сиджу і думаю, невже прийшов цей час, розповісти всій Україні, всім глядачам, що ви про мене казали за лаштунками

X-Factor, ДО мого виходу на сцену і чому саме я плакав на сцені? Хмм.. * ‍ * #melovinators pic.twitter.com/sybn8I49fR — MELOVIN (@_MELOVIN_) April 14, 2022

15 апреля он удалил первый твит и разместил новый пост, в котором рассказал, что Марченко перед выступлением называла его при всех сатанистом и высмеивала сценический образ.

"Образ душевной ведущей был разбит еще до включения камер", – признался Melovin. По словам певца, он не держит на нее обиды, но считает ее актрисой без "Оскара".

"Когда-то обнимая детей, сейчас сидеть и наблюдать, как на твоей земле их безжалостно убивает твой кум", – написал Melovin.