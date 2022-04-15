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15 апреля, 2022
 
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Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами

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Melovin в 2015 году победил в шоу "Х-фактор", которое вела жена Медведчука
Melovin в 2015 году победил в шоу "Х-фактор", которое вела жена Медведчука
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) 14 апреля в Twitter, обращаясь к бывшей ведущей шоу "X-фактор" на СТБ Оксане Марченко, напомнил ей, как она довела его до слез перед выступлением в 2015 году.

"Вот сижу и думаю, неужели пришло время рассказать всей Украине, всем зрителям, что вы обо мне говорили за кулисами "X-фактора" перед моим выходом на сцену и почему именно я плакал на сцене?"– написал артист. 

15 апреля он удалил первый твит и разместил новый пост, в котором рассказал, что Марченко перед выступлением называла его при всех сатанистом и высмеивала сценический образ. 

"Образ душевной ведущей был разбит еще до включения камер", – признался Melovin. По словам певца, он не держит на нее обиды, но считает ее актрисой без "Оскара". 

"Когда-то обнимая детей, сейчас сидеть и наблюдать, как на твоей земле их безжалостно убивает твой кум", – написал Melovin. 

Контекст:

Melovin  родился в 1997 году в Одессе. В 2015-м году артист победил в шоу "Х-фактор", ведущей которого была Марченко.

В 2017-м Melovin стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение". В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

Марченко – жена задержанного СБУ главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. После его задержания она записала серию роликов с требованием отпустить мужа. Пользователи соцсети обратили внимание на кардинальные изменения в ее внешности. Украинский пластический хирург отметил, что обычно такого рода пластика делается, если человек планирует побег или собирается сменить паспорт. 

Журналистка Татьяна Даниленко, реагируя на ролики с участием Марченко, напомнила ей, что когда кум ее мужа отдал приказ напасть на Украину, она обращений к Путину не записывала

Теги: Оксана Марченко, Х-фактор, Melovin
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