Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами

"Вот сижу и думаю, неужели пришло время рассказать всей Украине, всем зрителям, что вы обо мне говорили за кулисами "X-фактора" перед моим выходом на сцену и почему именно я плакал на сцене?"– написал артист.
Ох… от сиджу і думаю, невже прийшов цей час, розповісти всій Україні, всім глядачам, що ви про мене казали за лаштунками— MELOVIN (@_MELOVIN_) April 14, 2022
X-Factor, ДО мого виходу на сцену і чому саме я плакав на сцені? Хмм.. * * #melovinators pic.twitter.com/sybn8I49fR
15 апреля он удалил первый твит и разместил новый пост, в котором рассказал, что Марченко перед выступлением называла его при всех сатанистом и высмеивала сценический образ.
"Образ душевной ведущей был разбит еще до включения камер", – признался Melovin. По словам певца, он не держит на нее обиды, но считает ее актрисой без "Оскара".
"Когда-то обнимая детей, сейчас сидеть и наблюдать, как на твоей земле их безжалостно убивает твой кум", – написал Melovin.
#оксанамарченко pic.twitter.com/xik8mB1XUx— MELOVIN (@_MELOVIN_) April 15, 2022
Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2015-м году артист победил в шоу "Х-фактор", ведущей которого была Марченко.
В 2017-м Melovin стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение". В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
Марченко – жена задержанного СБУ главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. После его задержания она записала серию роликов с требованием отпустить мужа. Пользователи соцсети обратили внимание на кардинальные изменения в ее внешности. Украинский пластический хирург отметил, что обычно такого рода пластика делается, если человек планирует побег или собирается сменить паспорт.
Журналистка Татьяна Даниленко, реагируя на ролики с участием Марченко, напомнила ей, что когда кум ее мужа отдал приказ напасть на Украину, она обращений к Путину не записывала.