"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины

"Я возвращаюсь к тому, что умею делать", – отметила актриса.
Она подчеркнула, что ее работа за границей планировалась задолго до войны. Мишина не указала названия проекта, но отметила, что участвовала в нем несколько лет назад.
"Сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине", – отметила она.
В Бельгии актриса принимала участие в съемках сериала "Честная сделка" (2021).
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Платон – единственный ребенок Мишиной. Он родился в 2012 году.