"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины

Мишина: Я возвращаюсь к тому, что умею делать Фото: misha.k.ua / Instagram

"Я возвращаюсь к тому, что умею делать", – отметила актриса.

Она подчеркнула, что ее работа за границей планировалась задолго до войны. Мишина не указала названия проекта, но отметила, что участвовала в нем несколько лет назад.

"Сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине", – отметила она.