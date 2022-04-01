"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины

Артистка выступила в музыкальном театре ROMA под аккомпанемент львовского симфонического оркестра INSО. Все средства от продажи билетов будут переданы фонду UNICEF на нужды детей в Украине, отмечается в публикации.
"Сегодня на концерте мы видим пустыми стулья мужчин-музыкантов, их партии играют исключительно женщины. Пока наши мужчины защищают нашу Родину, женщины защищают украинский дух. В темное время музыка дарит свет надежды, а она вместе с верой ведет к победе над врагом", – прокомментировала певица свое выступление.
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Это не первый благотворительный концерт с участием Тины Кароль в поддержку Украины в Польше. 20 марта певица также выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь.