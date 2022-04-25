Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2022
 
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"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео

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Гребенщиков: Как-то завелась эта гниль и мразь, и никакого завтра больше нет
Гребенщиков: Как-то завелась эта гниль и мразь, и никакого завтра больше нет
Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

Российский музыкант, фронтмен группы "Аквариум" Борис Гребенщиков 23 апреля на своем канале в YouTube опубликовал видео, в котором исполнил новую песню "Ворожба".

"Колдуй баба, колдуй дед,
В темном небе странный след,
Как-то завелась эта гниль и мразь,
И никакого завтра больше нет.
Колдуй викинг, колдуй йог,
Дары неба нам не впрок,
Желтая река слишком глубока,
Осталось лишь кричать, что с нами Бог.
Меж воронок жгут огни.
Все это не мы, все это они,
Гой еси, ядрена вошь,
Против самого себя не попрешь.
Как от этой ворожбы
В сердце выросли гробы,
Ох, хороша была наша душа
Черным дымом из трубы.
Колдуй, баба, колдуй, дед,
Сотню лет один ответ,
Но, пока дышу, я все-таки прошу,
Чтобы к нам вернулся
ясный свет, ясный свет", – поется в песне.

ВИДЕО
Видео: Борис Гребенщиков / YouTube

"Очень страшно и очень мощно. И очень правдиво. Одна из лучших работ БГ за последние лет пять", – прокомментировал подписчик Паисий Пчельник.

"Горечь, отчаяние, злоба, расчеловечивание. Слушаю песню, слезы текут. Хоть какое-то облегчение, и даже надежда появилась. Спасибо БГ за "Ворожбу", – написала Sveta PPC.

Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Является основателем группы "Аквариум". Он создал ее вместе со своим другом Анатолием Гуницким летом 1972 года. За годы существования коллектива музыканты выпустили около 50 музыкальных альбомов.

Теги: Россия, война, Борис Гребенщиков, война России против Украины, Аквариум, музыкант
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