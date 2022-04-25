  "Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео

"Колдуй баба, колдуй дед,
В темном небе странный след,
Как-то завелась эта гниль и мразь,
И никакого завтра больше нет.
Колдуй викинг, колдуй йог,
Дары неба нам не впрок,
Желтая река слишком глубока,
Осталось лишь кричать, что с нами Бог.
Меж воронок жгут огни.
Все это не мы, все это они,
Гой еси, ядрена вошь,
Против самого себя не попрешь.
Как от этой ворожбы
В сердце выросли гробы,
Ох, хороша была наша душа
Черным дымом из трубы.
Колдуй, баба, колдуй, дед,
Сотню лет один ответ,
Но, пока дышу, я все-таки прошу,
Чтобы к нам вернулся
ясный свет, ясный свет", – поется в песне.
"Очень страшно и очень мощно. И очень правдиво. Одна из лучших работ БГ за последние лет пять", – прокомментировал подписчик Паисий Пчельник.
"Горечь, отчаяние, злоба, расчеловечивание. Слушаю песню, слезы текут. Хоть какое-то облегчение, и даже надежда появилась. Спасибо БГ за "Ворожбу", – написала Sveta PPC.
Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Является основателем группы "Аквариум". Он создал ее вместе со своим другом Анатолием Гуницким летом 1972 года. За годы существования коллектива музыканты выпустили около 50 музыкальных альбомов.