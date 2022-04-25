  "Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео

Гребенщиков: Как-то завелась эта гниль и мразь, и никакого завтра больше нет Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

"Колдуй баба, колдуй дед,

В темном небе странный след,

Как-то завелась эта гниль и мразь,

И никакого завтра больше нет.

Колдуй викинг, колдуй йог,

Дары неба нам не впрок,

Желтая река слишком глубока,

Осталось лишь кричать, что с нами Бог.

Меж воронок жгут огни.

Все это не мы, все это они,

Гой еси, ядрена вошь,

Против самого себя не попрешь.

Как от этой ворожбы

В сердце выросли гробы,

Ох, хороша была наша душа

Черным дымом из трубы.

Колдуй, баба, колдуй, дед,

Сотню лет один ответ,

Но, пока дышу, я все-таки прошу,

Чтобы к нам вернулся

ясный свет, ясный свет", – поется в песне.

ВИДЕО

Видео: Борис Гребенщиков / YouTube

"Очень страшно и очень мощно. И очень правдиво. Одна из лучших работ БГ за последние лет пять", – прокомментировал подписчик Паисий Пчельник.

"Горечь, отчаяние, злоба, расчеловечивание. Слушаю песню, слезы текут. Хоть какое-то облегчение, и даже надежда появилась. Спасибо БГ за "Ворожбу", – написала Sveta PPC.