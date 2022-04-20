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20 апреля, 2022
 
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Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет

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Комаров внесен в список знаменитостей, которым РФ запретила въезд в страну
Комаров внесен в список знаменитостей, которым РФ запретила въезд в страну
Фото: komarovmir / Instagram

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым якобы запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркивает, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает.

Список состоит из 31 человека. В частности, там упомянуты певицы Джамала, Надя Дорофеева, Анастасия Каменских, Тина Кароль (Татьяна Либерман), певцы Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Макс Барских (Николай Бортник), Позитив (Алексей Завгородний), Monatik (Дмитрий Монатик), а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский и режиссер Олег Боднарчук. 

Скриншот: iz.ru
Скриншот: iz.ru

Контекст:

20 апреля российский Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинскому блогеру Антону Птушкину запрещен въезд в РФ до 2072 годаОфициального подтверждения этой информации пока нет.

Птушкин, комментируя возможный запрет, заявил, что теперь ему не удастся снять выпуск о Поволжье.

Теги: Россия, Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Джамала, Евгений Комаровский, война России против Украины, Тина Кароль, Макс Барских, Олег Боднарчук, Надя Дорофеева, Дмитрий Комаров, Алексей Завгородний
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