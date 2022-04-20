Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет

Список состоит из 31 человека. В частности, там упомянуты певицы Джамала, Надя Дорофеева, Анастасия Каменских, Тина Кароль (Татьяна Либерман), певцы Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Макс Барских (Николай Бортник), Позитив (Алексей Завгородний), Monatik (Дмитрий Монатик), а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский и режиссер Олег Боднарчук.

Контекст:

20 апреля российский Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинскому блогеру Антону Птушкину запрещен въезд в РФ до 2072 года. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Птушкин, комментируя возможный запрет, заявил, что теперь ему не удастся снять выпуск о Поволжье.