"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ

"А что мы ожидали от российского общества? Долгие годы в очередной раз в истории России шла негативная селекция, и она привела к власти, к управлению людей, далеких от компетенции. Нужны были умные, а нашли лояльных", – заявил Роднянский.

Продюсер не исключил, что после победы Украины над РФ в стране-агрессоре "наступит время репрессий в отношении элиты".

"Потому что единственная угроза власти исходит из элиты. Они же недовольны, они до недавнего времени полагали, что нынешняя российская власть – это фактор стабильности и гарант их социального статуса. Они готовились к прекрасным пенсиям на Лазурном берегу. А сейчас их в лучшем случае ждут в Сочи, а в худшем случае – в Гааге на скамье подсудимых. И они это понимают. То есть они могут быть недовольны и сейчас пытаются страстно доказать, что не они – источник угрозы и возможности изменения состояния дел в стране. Вот на мой взгляд, с этим связаны их бесконечные выступления и заверения в лояльности", – подытожил Роднянский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)