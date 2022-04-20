Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2022
 
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"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ

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Роднянский: А что мы ожидали от российского общества?
Роднянский: А что мы ожидали от российского общества?
Фото: kinotavrfestival / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 19 апреля в интервью "Русской службе BBC" заявил, что не удивлен лояльной реакцией представителей так называемой российской элиты на решение президента РФ и правительства страны-агрессора напасть на Украину.

"А что мы ожидали от российского общества? Долгие годы в очередной раз в истории России шла негативная селекция, и она привела к власти, к управлению людей, далеких от компетенции. Нужны были умные, а нашли лояльных", – заявил Роднянский. 

Продюсер не исключил, что после победы Украины над РФ в стране-агрессоре "наступит время репрессий в отношении элиты".

"Потому что единственная угроза власти исходит из элиты. Они же недовольны, они до недавнего времени полагали, что нынешняя российская власть  это фактор стабильности и гарант их социального статуса. Они готовились к прекрасным пенсиям на Лазурном берегу. А сейчас их в лучшем случае ждут в Сочи, а в худшем случае  в Гааге на скамье подсудимых. И они это понимают. То есть они могут быть недовольны и сейчас пытаются страстно доказать, что не они – источник угрозы и возможности изменения состояния дел в стране. Вот на мой взгляд, с этим связаны их бесконечные выступления и заверения в лояльности", – подытожил Роднянский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роднянский родился в 1961 году в Киеве. В 1983 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Последние 20 лет жил и работал в Москве. В первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

По словам Роднянского, во время войны он посетил множество европейских городов, пытаясь помогать своим друзьям, а также переселенцам из Украины. 

Продюсер в разговоре с "Русской службой BBC" сказал, что лишился в России своего бизнеса. Он отметил, что по состоянию на 24 февраля у него в производстве было 15 проектов. 

Сын Роднянского (Александр Роднянский – младший) до войны вместе со своей семьей жил в Буче Киевской области. С 2019 года он является советником Кабинета Министров Украины по экономическим вопросам.

Теги: Александр Роднянский, война России против Украины
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