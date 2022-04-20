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20 апреля, 2022
 
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Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время войны Зеленская общается с мужем только по телефону
Во время войны Зеленская общается с мужем только по телефону
Фото: ЕРА

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 19 апреля в интервью чешскому еженедельнику Respekt рассказала, какой была ее реакция на информацию, что группа кадыровцев после нападения РФ на Украину планировала покушение на жизнь ее мужа. Редакция журнала опубликовала текст на украинском языке, "так как в Чехии находится около 300 тыс. переселенцев".

По словам супруги украинского президента, она сперва восприняла все как устрашение, но после того, как весь мир увидел, что российские оккупанты "убивают в Украине детей, расстреливают семьи, насилуют женщин", поняла, что "Россия способна на все".

Зеленская подчеркнула, что после нападения России на Украину каждая украинская семья оказалась под прицелом российских оккупантов "просто потому, что живет на своей земле".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов.

Во время войны Зеленская общается с мужем только по телефону, а их дети – 17-летняя дочь Александра и девятилетний сын Кирилл – находятся вместе с ней.

1 марта стало известно, что группа кадыровцев, которая планировала ликвидировать Зеленского, обезврежена и частично уничтожена.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Елена Зеленская
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