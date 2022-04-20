Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все

Во время войны Зеленская общается с мужем только по телефону Фото: ЕРА

По словам супруги украинского президента, она сперва восприняла все как устрашение, но после того, как весь мир увидел, что российские оккупанты "убивают в Украине детей, расстреливают семьи, насилуют женщин", поняла, что "Россия способна на все".

Зеленская подчеркнула, что после нападения России на Украину каждая украинская семья оказалась под прицелом российских оккупантов "просто потому, что живет на своей земле".

Война России против Украины. Главное (обновляется)