Пропагандисты РФ объявили россиянку "тещей Зеленского" и снимают фейки о якобы имуществе президента Украины в Москве

Вечером 15 апреля 56-летняя маркетолог Ольга Кияшко получила от соседа по дому в Подмосковье несколько сообщений о том, что возле дома "терлись два странных типа" с видеокамерой, представившиеся журналистами. Они расспрашивали соседей о Кияшко.

Позже соседи прислали женщине запись с камер видеонаблюдения: на ней двое мужчин в черной одежде звонят в дверь одной из жительниц дома и начинают расспрашивать о Кияшко. Спрашивали, здесь ли живут Владимир Тимофеевич и Ольга Витальевна Кияшко и им ли принадлежит припаркованная во дворе Tesla.

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Видео: Медиазона / YouTube

После расспросов двое мужчин отошли ближе к парковке и начали кому-то звонить, говорит женщина. По телефону они кому-то отчитались, что уже "были по первому адресу" и теперь приехали и что-то снимают по второму. После этого Кияшко позвонила в Тушино (район Москвы), где прописана, но не живет. Выяснилось, что в тот же день к ней тоже приходили, звонили в дверь, но с соседями не общались.

Женщина рассказала, что решила провести собственное расследование и первым делом загуглила Владимира Тимофеевича Кияшко – им оказался тесть Зеленского. Тещу украинского президента, соответственно, зовут Ольга Владимировна Кияшко – полная тезка москвички.

После визита "журналистов" московская Ольга Кияшко пошла в "Яндекс.Новости" и там среди последних публикаций обнаружила похожие друг на друга заметки о том, что у родственников президента Украины есть недвижимость в России.

"Запасной аэродром? Расследователи обнаружили у семьи Зеленского недвижимость в Москве" – с таким заголовком еще 9 марта вышел материал на "Царьграде".

"Палачи Донбасса вьют гнезда в Подмосковье" – а так 15 марта назвал свой материал ресурс "News.ru".

В публикациях фигурирует полутораминутное видео, впервые появившееся 9 марта в Telegram-канале Сергея Колясникова – провластного российского блогера из Екатеринбурга, чей канал, как утверждали уральские СМИ, входит в медиасеть телеведущего Владимира Соловьева.

Репосты публикаций нередко появляются в Telegram-канале Соловьева – перепостил он и ролик, в котором упоминается московская недвижимость "тещи Зеленского".

В качестве доказательства того, что теща президента Украины еще в 2007 году купила квартиру в московском районе Тушино, в ролике приводится выписка из Единого госреестра недвижимости. При этом в кадре показан дом из красного кирпича, хотя Ольге Кияшко принадлежит квартира в девятиэтажной панельке.

Мелькает в кадре и дом в Московской области, к которому "журналисты" приходили 15 апреля, но после того визита новых публикаций пока не появлялось.

Москвичка Кияшко говорит, что теперь опасается за свою безопасность. Она уверена, что пропагандисты знают, что она не теща украинского президента, но "им просто нужно сделать какую-то картинку". Женщина опасается, что может стать частью некоего плана, например "ареста тещи Зеленского".