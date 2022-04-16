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16 апреля, 2022
 
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"Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом

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Павлик заявил, что Зеленский все делает ради Украины
Павлик заявил, что Зеленский все делает ради Украины
Фото: viktorpavlik / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик 15 апреля в эфире канала "Украина" заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо поставить при жизни памятник.

"Такой крутой у нас президент. Никто даже никогда и подумать не мог. Я его знаю уже много лет, знал, что он хороший человек, не хитрый. Что он пришел к власти не для того, чтобы схитрить или что-то еще. Он действительно хотел и хочет добра Украине и все делает для этого. Ему реально, как говорят, памятник при жизни надо поставить", – сказал певец. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. После нападения РФ на Украину многие украинские и зарубежные знаменитости отметили мужество и патриотизм украинского президента.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Виктор Павлик
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