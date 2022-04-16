  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом

"Такой крутой у нас президент. Никто даже никогда и подумать не мог. Я его знаю уже много лет, знал, что он хороший человек, не хитрый. Что он пришел к власти не для того, чтобы схитрить или что-то еще. Он действительно хотел и хочет добра Украине и все делает для этого. Ему реально, как говорят, памятник при жизни надо поставить", – сказал певец.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)