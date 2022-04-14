Певица Карпа о президенте Зеленском: Возможно, другой на его месте уже давно сдал бы Украину. Верю, что он вернет Донбасс и Крым

"Я видела его за кулисами, тогда еще поняла глубину этого человека. В том, как он организует команду, говорит на сцене. Помню, как тогда мы приезжали в город и сначала выступали в воинских частях или в больницах. А уже вечером проходил концерт для тех, кто приобрел билеты. Физически было очень сложно. Просыпались в 9.00–10.00, а Владимир Александрович уже побегал, позанимался спортом. Несмотря на то, что на выборах было много хейта в его сторону, я верила, что у нас будет сильный президент, – рассказала певица. – На его долю выпало очень сложное испытание. Даже не представляю, каково это – быть на его месте. Возможно, другой на месте Зеленского уже давно сдал бы Украину россиянам. И мы бы не знали, куда бежать, что делать, страна была бы разорвана. Верю, что Зеленский может быть президентом, который вернет Донбасс и Крым. Да, это будет нелегко, но я в него верю".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

