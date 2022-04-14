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14 апреля, 2022
 
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Певица Карпа о президенте Зеленском: Возможно, другой на его месте уже давно сдал бы Украину. Верю, что он вернет Донбасс и Крым

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Карпа: Я верила, что у нас будет сильный президент
Карпа: Я верила, что у нас будет сильный президент
Фото: natalkakarpa / Instagram

Украинская певица Наталка Карпа 14 апреля в интервью "24 каналу" рассказала, что лично знакома с украинским президентом Владимиром Зеленским – семь лет назад она принимала участие в концертах ранее возглавляемой им студии "Квартал 95" и видела его в работе.

"Я видела его за кулисами, тогда еще поняла глубину этого человека. В том, как он организует команду, говорит на сцене. Помню, как тогда мы приезжали в город и сначала выступали в воинских частях или в больницах. А уже вечером проходил концерт для тех, кто приобрел билеты. Физически было очень сложно. Просыпались в 9.00–10.00, а Владимир Александрович уже побегал, позанимался спортом. Несмотря на то, что на выборах было много хейта в его сторону, я верила, что у нас будет сильный президент, – рассказала певица. – На его долю выпало очень сложное испытание. Даже не представляю, каково это – быть на его месте. Возможно, другой на месте Зеленского уже давно сдал бы Украину россиянам. И мы бы не знали, куда бежать, что делать, страна была бы разорвана. Верю, что Зеленский может быть президентом, который вернет Донбасс и Крым. Да, это будет нелегко, но я в него верю". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

24 февраля 2022 года Россия масштабно вторглась в Украину с севера, востока и из Крыма.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Наталка Карпа
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