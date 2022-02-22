"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем

"Может, это просто стечение обстоятельств, но эта вся история началась после болезни", – рассказала певица.
Она призналась, что не чувствует себя счастливой рядом с мужем.
"Он мне счастья не дает. Я не получаю того тепла, которого достойна. Мы обсуждаем развод, но пока решили не форсировать", – подытожила она.
Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).
Терехов и Карпа поженились в 2016 году, а в декабре 2019-го у них родилась дочь. В декабре 2021 года певица призналась, что они с мужем переживают сложный период в отношениях, но она до последнего "будет биться и воевать за свою семью, что бы там ни было".