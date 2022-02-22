"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем

Карпа о муже: Он мне счастья не дает Фото: natalkakarpa / Instagram

"Может, это просто стечение обстоятельств, но эта вся история началась после болезни", – рассказала певица.

Она призналась, что не чувствует себя счастливой рядом с мужем.

"Он мне счастья не дает. Я не получаю того тепла, которого достойна. Мы обсуждаем развод, но пока решили не форсировать", – подытожила она.