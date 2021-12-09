"Я из тех, кто будет воевать за свою семью". Певица Карпа рассказала, почему из ее блога исчезли совместные фото с мужем

Отвечая на вопросы журналистки, почему в ее микроблоге в Instagram в последнее время нет совместных фото с мужем, Карпа призналась, что намерена бороться за свою семью, но не назвала причин, которые вынуждают ее это делать.

"Я снова почувствовала, что такое бронь в сердце. Я опять начала доставать ее, чтобы защитить его от очередного удара ножа. Я из тех женщин, которые до последнего будут биться и воевать за свою семью, что бы там ни было", – заявила артистка.

По словам Карпы, это лето было самым сложным в ее жизни.

"Я дала ему в определенный момент немного расслабиться. У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Нельзя. Потому что когда он шел на работу, я в те же сутки работала", – сказала певица.