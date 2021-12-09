Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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"Я из тех, кто будет воевать за свою семью". Певица Карпа рассказала, почему из ее блога исчезли совместные фото с мужем

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В 2019 году у Карпы и Терехова родилась дочь
В 2019 году у Карпы и Терехова родилась дочь
Фото: natalkakarpa / Instagram

Украинская певица Наталка Карпа призналась, что они с мужем Евгением Тереховым, известным как Титановый Джексон, переживают сложный этап во взаимоотношениях. Об этом артистка заявила в передаче "Зірковий шлях", которая 9 декабря вышла на канале "Украина".

Отвечая на вопросы журналистки, почему в ее микроблоге в Instagram в последнее время нет совместных фото с мужем, Карпа призналась, что намерена бороться за свою семью, но не назвала причин, которые вынуждают ее это делать.

"Я снова почувствовала, что такое бронь в сердце. Я опять начала доставать ее, чтобы защитить его от очередного удара ножа. Я из тех женщин, которые до последнего будут биться и воевать за свою семью, что бы там ни было", – заявила артистка.

По словам Карпы, это лето было самым сложным в ее жизни.

"Я дала ему в определенный момент немного расслабиться. У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Нельзя. Потому что когда он шел на работу, я в те же сутки работала", – сказала певица.

Контекст:

Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Терехов и Карапа поженились в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.

Теги: семья, певица, развод, Наталка Карпа
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