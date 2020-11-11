"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье

По словам украинской певицы Наталки Карпы, после рождения дочери в декабре 2020 года ее любовь к красивому белью угасла, но спустя время все изменилось.

Украинская певица Наталка Карпа 11 ноября в Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена полуобнаженной.

Певица позирует перед зеркалом в расстегнутом халате, демонстрируя белье.

"Я долго не решалась на этот пост, на это фото. После рождения малышни я себе не очень нравлюсь. Набрала лишнее, одеваться особенно некуда. Возможно, это будет мини-исповедь кормящей мамы или психотерапия для самой себя", – подписала она фото.

По словам артистки, раньше она любила красивое кружевное белье, а после рождения дочери ей уже было не до этого. Но недавно все изменилось.

"Любовь к красивому белью возрождается", – подытожила Карпа.

Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.