"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье

Украинская певица Наталка Карпа 11 ноября в Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена полуобнаженной.
Певица позирует перед зеркалом в расстегнутом халате, демонстрируя белье.
"Я долго не решалась на этот пост, на это фото. После рождения малышни я себе не очень нравлюсь. Набрала лишнее, одеваться особенно некуда. Возможно, это будет мини-исповедь кормящей мамы или психотерапия для самой себя", – подписала она фото.
По словам артистки, раньше она любила красивое кружевное белье, а после рождения дочери ей уже было не до этого. Но недавно все изменилось.
"Любовь к красивому белью возрождается", – подытожила Карпа.
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Я довго не наважувалась на цей пост, на це фото... якось після народження малечі, я собі не дуже подобаюсь... набрала зайве, одягатись- особливо нема куди, хіба що зйомка чи інтерв‘ю, ну а це робота, це треба ... та, зрештою справа навіть не в подіях, і не в часі, а в бажанні,- от не було його, та й все))) А я знаю, «кота за вуха тягти не варто», тому чекала слушного часу) Може це буде така міні сповідь годуючою матусі, а може психотерапія для самої себе) Я завжди любила красиву білизну... у моєму гардеробі її було дуже багато- різного кольору та фасону; Перед народженням Злати, вистарчило розуму забігти в масмаркет та придбати комплект, що складався з двох бьюсгалтерів з відчіпними лямочками ( такі як для годування),звичайно вони були прості - як і по тканині, так і по пошиттю) Чесно думала, що особливо ними не скористаюсь) не знаю, що я тоді собі думала... але ці дві одиниці зайшли майже на дев’ять місяців)) Карл, як так??? Один ношу, другий підсихає від прання, і так по колу... і це я? Та, в якої гора з вершком тієї білизни))) і сміх, і гріх.. Не було бажання ... які кружева, які корсети, яка прозорість... Ви про що?)! Не знаю, як в інших дівчаток, але в мене було так... годування малечі грудьми це дуже потрібний та важливий момент, але водночас не простий))) Не знаю, що особливого відбулось... але таки, щось змінилось))) З’явивилось бажання,- спочатку приміряти, потім поносити, а тепер розумію, що любов до красивої білизни відроджується з космічною швидкістю П.с. А ще відкрила для себе, що білизна для годуючих матусь вона має бути не просто практична та зручна, а повинна бути ще й КРАСИВА!!! Тоді і бажання нікуди не пропаде) і
Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).
Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.