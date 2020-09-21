Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши

Украинская певица Наталка Карпа заявила, что сережки помогут посторонним людям без труда идентифицировать ее восьмимесячную дочь Злату по половому признаку. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Наш позитивчик проснулась сегодня уже с сережками – такая себе девочка-девочка. И теперь никто не задаст глупый вопрос: "Это у вас мальчик?" – написала певица.
Карпа рассказала, что сомневалась в необходимости прокалывать уши ребенку в раннем возрасте, но когда ее дочери исполнилось восемь месяцев, решилась.
"Это семейная традиция, которая помогает подтвердить пол", – подытожила артистка.
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Наш позитивчик, сьогодні прокинулась вже з сережками) така собі дівчинка, дівчинка! І тепер ніхто не поставить дурне питання: «це у Вас хлопчик?» Ледь стримую себе, щоб щосекунди не обіи * мати і * і * ! Златусі дуже вони личать. Така маленька красива смішнючка! Вчора ми прокололи вушка, хоча довго вагались робити це чи ні?)!Нам вже 8 з копіи * ками місяців і ми вирішили час настав! Але, як завжди, є «за» і «проти») Проти було те, що кажуть краще робити це коли и * де тепла пора року( весна, літо), але були и * аргументи, що влітку спека і інфекція може швидше приєднатись. Друге, що одягаючи шапочку можна зачіпляти і постіи * но травмувати - наче вчора були в шапочці і все добре( головне вдало вибрати сережку, щоб без додаткових зірочок/квіточок) Ми обрали звичаи * нии * «гвоздік» золотого кольору з білим камінчиком ( дрібненькии * , делікатнии * , простенькии * але красивии * ). Доречі, на вибір було багато різних сережок і кольорова гамма різна ( голубенькі, червоні,фіолетові...) - тому тут можна розіи * тись))) Щодо того, що можна щось зачіпити, якии * сь нерв і нашкодити дитині??? У мочці вуха немає нервових закінчень - вони є трохи вище, де починається хрящик у вусі, досвідчені лікарі про це знають, і в жодному випадку не будуть проколювали вище! Спочатку нам поставити спеціальною ручкою крапочки, як орієнтири- показали мені чи все гаразд і лише тоді проколювали! Доречі,ми купили преміум систему - без хлопка (тобто звуку нема) і дитина спокіи * ніше це переносить( вартість трохи вища звичноі * 650 грн разом з сережкою) Хоча ЗЛАТУСЯ трохи похлипала) але справді це секундна справа! І ще аргумент щодо того, щоб робити проколювання коли вона виросте і сама прии * матиме рішення? Я добре пам’ятаю, яка я була горда в дитинстві, що мала сережки, а подрузі батьки не прокололи вушка, і вона дуже і * х хотіла, але страх процедури переважав і вона дуже страждала від цього. Тому, мені здається, що це як сімеи * на традиція, що допомагає підтвердити стать) #карпусямамуся #сонцезалежна #наталкакарпа
Наталка (Наталья) Карпа родилась 14 августа 1981 года в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).
Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.