Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши

По словам украинской певицы Наталки Карпы, она сомневалась, стоит ли прокалывать уши восьмимесячной дочери Злате.

Карпа: Теперь никто не задаст глупый вопрос: "Это у вас мальчик?" Фото: natalkakarpa / Instagram

Украинская певица Наталка Карпа заявила, что сережки помогут посторонним людям без труда идентифицировать ее восьмимесячную дочь Злату по половому признаку. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Наш позитивчик проснулась сегодня уже с сережками – такая себе девочка-девочка. И теперь никто не задаст глупый вопрос: "Это у вас мальчик?" – написала певица.

Карпа рассказала, что сомневалась в необходимости прокалывать уши ребенку в раннем возрасте, но когда ее дочери исполнилось восемь месяцев, решилась.

"Это семейная традиция, которая помогает подтвердить пол", – подытожила артистка.

Наталка (Наталья) Карпа родилась 14 августа 1981 года в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.