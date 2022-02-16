  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым

"Мы видимся почти каждый день – через день. Да, у нас кризис в отношениях. Но мы общаемся, у нас есть дочь. Время покажет", – заявила Карпа.
Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).
Терехов и Карпа поженились в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь. В декабре 2021 года певица призналась, что они с мужем переживают сложный период в отношениях, но она до последнего "будет биться и воевать за свою семью, что бы там ни было", – заявила артистка.