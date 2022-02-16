Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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"Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым

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Карпа о своем браке: Время покажет
Карпа о своем браке: Время покажет
Фото: natalkakarpa / Instagram

Украинская певица Наталка Карпа в передаче "Зірковий шлях", которая 15 февраля вышла на канале "Украина", рассказала, что сейчас они с мужем Евгением Тереховым, известным как Титановый Джексон, видятся в основном через день и переживают кризис в отношениях.

"Мы видимся почти каждый день – через день. Да, у нас кризис в отношениях. Но мы общаемся, у нас есть дочь. Время покажет", – заявила Карпа.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Терехов и Карпа поженились в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь. В декабре 2021 года певица призналась, что они с мужем переживают сложный период в отношениях, но она до последнего "будет биться и воевать за свою семью, что бы там ни было", – заявила артистка.

Теги: кризис, семья, певица, Наталка Карпа, брак
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