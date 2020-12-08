Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2020
 
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"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом

Украинская певица Наталка Карпа рассказала, что сдала тест на COVID-19 после того, как поняла, что не различает запахов. При этом никаких других симптомов заражения коронавирусом у нее не было.

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Карпа: Жду повторный результат
Карпа: Жду повторный результат
Фото: natalkakarpa / Instagram

Украинская певица Наталка Карпа 8 декабря в Instagram сообщила, что две недели назад сдала положительный тест на COVID-19.

По словам артистки, сдать тест она решилась после того, как случайно выяснила, что потеряла обоняние – сперва она не смогла "услышать" аромат нового парфюма, а после – запах кофе. Карпа отметила, что кроме этого, других симптомов коронавируса у нее не было. 

"Самочувствие – как будто ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов, вкус, кажется, остался на месте. Вторая неделя прошла – вроде бы все без изменений. Теперь жду повторный результат, надеюсь на лучшее", – резюмировала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 умерли.

Теги: Наталка Карпа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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