Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину

"Война началась именно тогда. Она началась в гибридной форме, просто она не была такой кровавой, как сегодня. Сегодня она полномасштабная, это война нового этапа и другого совершенно масштаба – с другим количеством жертв. И я, наверное, внутренне жалею, что был обманут возможностью работать и делать острые и качественные, как мне казалось, важные картины и кинофильмы и влиять таким образом на изменение людей. Но это, повторюсь, скорее всего, была иллюзия, – заявил продюсер. – Могу сказать: "Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, [как сейчас]. Но я абсолютно убежден в том, что спустя восемь лет реагирую максимально адекватно".
Роднянский предположил, что если бы мир в 2014 году отреагировал на аннексию Крыма "жесточайшими санкциями, то никакой войны не было бы".
"Если бы Украину сразу приняли в НАТО, понимая, что происходит, то не было бы никакой войны. Иными словами, попустительство агрессору всегда наказуемо", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Роднянский родился в 1961 году в Киеве. В 1983 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.
Последние 20 лет жил и работал в Москве. В первые дни после нападения РФ на Украину он осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".
По словам продюсера, во время войны он посетил множество европейских городов, пытаясь помогать своим друзьям, а также переселенцам из Украины.
Продюсер в разговоре с "Русской службой BBC" сказал, что лишился в России своего бизнеса. Он отметил, что по состоянию на 24 февраля у него в производстве было 15 проектов.
Сын Роднянского (Александр Роднянский – младший) до войны вместе со своей семьей жил в Буче Киевской области. С 2019 года он является советником Кабинета Министров Украины по экономическим вопросам.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.