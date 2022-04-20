Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину

Роднянский: Я абсолютно убежден в том, что спустя восемь лет реагирую максимально адекватно Фото: kinotavrfestival / Instagram

"Война началась именно тогда. Она началась в гибридной форме, просто она не была такой кровавой, как сегодня. Сегодня она полномасштабная, это война нового этапа и другого совершенно масштаба – с другим количеством жертв. И я, наверное, внутренне жалею, что был обманут возможностью работать и делать острые и качественные, как мне казалось, важные картины и кинофильмы и влиять таким образом на изменение людей. Но это, повторюсь, скорее всего, была иллюзия, – заявил продюсер. – Могу сказать: "Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, [как сейчас]. Но я абсолютно убежден в том, что спустя восемь лет реагирую максимально адекватно".

Роднянский предположил, что если бы мир в 2014 году отреагировал на аннексию Крыма "жесточайшими санкциями, то никакой войны не было бы".

"Если бы Украину сразу приняли в НАТО, понимая, что происходит, то не было бы никакой войны. Иными словами, попустительство агрессору всегда наказуемо", – подытожил он.

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