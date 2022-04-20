Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2022
 
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Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину

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Роднянский: Я абсолютно убежден в том, что спустя восемь лет реагирую максимально адекватно
Роднянский: Я абсолютно убежден в том, что спустя восемь лет реагирую максимально адекватно
Фото: kinotavrfestival / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 19 апреля в интервью "Русской службе BBC" заявил, что война РФ против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а восемь лет назад, когда Россия аннексировала Крым.

"Война началась именно тогда. Она началась в гибридной форме, просто она не была такой кровавой, как сегодня. Сегодня она полномасштабная, это война нового этапа и другого совершенно масштаба – с другим количеством жертв. И я, наверное, внутренне жалею, что был обманут возможностью работать и делать острые и качественные, как мне казалось, важные картины и кинофильмы и влиять таким образом на изменение людей. Но это, повторюсь, скорее всего, была иллюзия, – заявил продюсер. – Могу сказать: "Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, [как сейчас]. Но я абсолютно убежден в том, что спустя восемь лет реагирую максимально адекватно". 

Роднянский предположил, что если бы мир в 2014 году отреагировал на аннексию Крыма "жесточайшими санкциями, то никакой войны не было бы".

"Если бы Украину сразу приняли в НАТО, понимая, что происходит, то не было бы никакой войны. Иными словами, попустительство агрессору всегда наказуемо", – подытожил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роднянский родился в 1961 году в Киеве. В 1983 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Последние 20 лет жил и работал в Москве. В первые дни после нападения РФ на Украину он осудил российскую агрессию20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

По словам продюсера, во время войны он посетил множество европейских городов, пытаясь помогать своим друзьям, а также переселенцам из Украины. 

Продюсер в разговоре с "Русской службой BBC" сказал, что лишился в России своего бизнеса. Он отметил, что по состоянию на 24 февраля у него в производстве было 15 проектов. 

Сын Роднянского (Александр Роднянский – младший) до войны вместе со своей семьей жил в Буче Киевской области. С 2019 года он является советником Кабинета Министров Украины по экономическим вопросам. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, НАТО, Александр Роднянский, война России против Украины
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