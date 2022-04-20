  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно

Бадоев: Такими, как раньше, мы не будем, но будем более содержательными. Есть о чем рассказывать теперь, есть миссия. У каждого украинца есть миссия Фото: alanbadoev / Instagram

"Я не думаю о шоу-бизнесе сейчас абсолютно. Безусловно, многое изменилось. Такими, как раньше, мы не будем, но мы будем более содержательными. Есть о чем рассказывать теперь, есть миссия. Теперь у каждого украинца есть миссия. У меня она очень простая. Наверное, я один из тех людей, который делал все для того, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Это было неосознанно. Я из Донецка. У меня был этот месяц, и я многое для себя обдумал. Я понимаю, что и я, и [украинский певец] Максим [Барских] – мы размазывали границы между нашими странами нашим творчеством. Наверное, я был одним из тех людей, которые максимально показывали дружбу народов. Максимально помогал создавать эту общую творческую подушку, и теперь я понимаю, насколько это ужасно. Насколько это безответственно", – сказал Бадоев.

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