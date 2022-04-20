Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2022
 
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Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно

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Бадоев: Такими, как раньше, мы не будем, но будем более содержательными. Есть о чем рассказывать теперь, есть миссия. У каждого украинца есть миссия
Бадоев: Такими, как раньше, мы не будем, но будем более содержательными. Есть о чем рассказывать теперь, есть миссия. У каждого украинца есть миссия
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев 20 апреля в эфире канала "1+1" заявил, что до войны был тем, кто с помощью творчества стирал границы между Украиной и Россией, но теперь считает это ужасным и безответственным.

"Я не думаю о шоу-бизнесе сейчас абсолютно. Безусловно, многое изменилось. Такими, как раньше, мы не будем, но мы будем более содержательными. Есть о чем рассказывать теперь, есть миссия. Теперь у каждого украинца есть миссия. У меня она очень простая. Наверное, я один из тех людей, который делал все для того, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Это было неосознанно. Я из Донецка. У меня был этот месяц, и я многое для себя обдумал. Я понимаю, что и я, и [украинский певец] Максим [Барских]  мы размазывали границы между нашими странами нашим творчеством. Наверное, я был одним из тех людей, которые максимально показывали дружбу народов. Максимально помогал создавать эту общую творческую подушку, и теперь я понимаю, насколько это ужасно. Насколько это безответственно", – сказал Бадоев.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

Теги: режиссер, война России против Украины, Алан Бадоев
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