Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2022
 
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"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине

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Бадоев: Хочется представить, что нет старика-шовиниста, который потерял какую-либо связь с нашей жизнью
Бадоев: Хочется представить, что нет старика-шовиниста, который потерял какую-либо связь с нашей жизнью
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев 22 февраля в Instagram Stories призвал коллег и артистов из РФ не молчать.

"Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы", – заявил Бадоев.

Режиссер призвал присоединиться к флешмобу #янемолчу от издания "Холод" и высказаться против агрессии РФ в Украине. 

"Хочется представить, что нет старика-шовиниста, который потерял какую-либо связь с нашей жизнью. Представить, что все пошло не по закону Мерфи – когда все, что могло пойти не так, пошло не так. Просто представьте эту жизнь! Представьте, что вместо войны мы с другими странами обсуждаем отмену виз, науку, культуру и реальные общие угрозы", – написал он.

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Фото: alanbadoev / Instagram

Представьте себе мир, где мы просто живем – и нас не трогают. Этого всего нет, но просто хотя бы представьте", – предложил режиссер.

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Фото: alanbadoev / Instagram

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Донецк, Украина, Луганск, культура, оккупация, Горловка, агрессия, боевики, независимость, ДНР, Северная Осетия, ЛНР, Алан Бадоев, ОРДЛО, признание, ЛДНР, войска
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