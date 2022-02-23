"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине

Бадоев: Хочется представить, что нет старика-шовиниста, который потерял какую-либо связь с нашей жизнью Фото: alanbadoev / Instagram

"Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы", – заявил Бадоев.

Режиссер призвал присоединиться к флешмобу #янемолчу от издания "Холод" и высказаться против агрессии РФ в Украине.

"Хочется представить, что нет старика-шовиниста, который потерял какую-либо связь с нашей жизнью. Представить, что все пошло не по закону Мерфи – когда все, что могло пойти не так, пошло не так. Просто представьте эту жизнь! Представьте, что вместо войны мы с другими странами обсуждаем отмену виз, науку, культуру и реальные общие угрозы", – написал он.

Фото: alanbadoev / Instagram

Представьте себе мир, где мы просто живем – и нас не трогают. Этого всего нет, но просто хотя бы представьте", – предложил режиссер.