Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2022
 
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"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бадоев: Такое зло обязательно должно быть наказано, чтобы отомстить за этих людей, невинных детей
Бадоев: Такое зло обязательно должно быть наказано, чтобы отомстить за этих людей, невинных детей
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев после того, как мир увидел снимки убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области, заявил, что ошибался, когда не делил людей на своих и чужих, а себя считал человеком мира. Об этом он сообщил 5 апреля в Instagram.

"Сложно ходить по улицам после увиденного в Буче. Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази, – сказал он.   Такое зло обязательно должно быть наказано, чтобы отомстить за этих людей, невинных детей". 

В комментарии к видеообращению режиссер заявил: он сделает все, чтобы мир никогда не забыл об убитых украинцах.

"Дожив до 41 года, я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант без границ, без национальностей и себя я считал человеком мира. Как же сильно я ошибался, как же много времени я потратил не туда. Пока я жив, я каждый день буду исправлять эту ошибку, все мои силы будут направлены на то, чтобы никто в мире не забыл об этих днях войны", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.

После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи (Яблонской) тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.

4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.

Теги: война, Буча, война России против Украины, Алан Бадоев
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