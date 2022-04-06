"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи

Бадоев: Такое зло обязательно должно быть наказано, чтобы отомстить за этих людей, невинных детей Фото: alanbadoev / Instagram

"Сложно ходить по улицам после увиденного в Буче. Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази, – сказал он. – Такое зло обязательно должно быть наказано, чтобы отомстить за этих людей, невинных детей".

В комментарии к видеообращению режиссер заявил: он сделает все, чтобы мир никогда не забыл об убитых украинцах.

"Дожив до 41 года, я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант без границ, без национальностей и себя я считал человеком мира. Как же сильно я ошибался, как же много времени я потратил не туда. Пока я жив, я каждый день буду исправлять эту ошибку, все мои силы будут направлены на то, чтобы никто в мире не забыл об этих днях войны", – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Война России против Украины. Главное (обновляется)