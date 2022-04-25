  Dantes рассказал, почему официально не разводится с Дорофеевой после расставания

Dantes заявил, что они с Дорофеевой не видят необходимости официально разводиться именно сейчас Фото: vladimirdantes / Instagram

Dantes подчеркнул, что не готов оформлять развод, чтобы угодить новой пассии.

"Эта страница в паспорте не давит на меня. Нам с Надей уже за 30. Нам пофиг на тех, кто появляется и диктует свои какие-то правила. Хочешь меня любить – принимай меня таким, какой я есть, а я буду принимать тебя такой, какая ты есть. Нужно уважать друг друга", – сказал он.

По словам музыканта, Дорофеева такого же мнения.

"Я не вижу необходимости официально разводиться именно сейчас. Надя тоже ее не видит. Если я надумаю жениться, то скажу Наде: "Сорри, очень нужно. Уже время", – заявил музыкант.

На вопрос, любит ли он Дорофееву, Dantes ответил утвердительно. Говоря на украинском языке, он уточнил, что это "любов", а не "кохання".

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Видео: Люкс ФМ / YouTube