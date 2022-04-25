Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2022
 
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Dantes рассказал, почему официально не разводится с Дорофеевой после расставания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Dantes заявил, что они с Дорофеевой не видят необходимости официально разводиться именно сейчас
Dantes заявил, что они с Дорофеевой не видят необходимости официально разводиться именно сейчас
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes (Владимир Гудков) в интервью, которое 24 апреля опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ", признался, что они с певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой) после разрыва отношений состоят в законном браке.

Dantes подчеркнул, что не готов оформлять развод, чтобы угодить новой пассии.

"Эта страница в паспорте не давит на меня. Нам с Надей уже за 30. Нам пофиг на тех, кто появляется и диктует свои какие-то правила. Хочешь меня любить – принимай меня таким, какой я есть, а я буду принимать тебя такой, какая ты есть. Нужно уважать друг друга", – сказал он.

По словам музыканта, Дорофеева такого же мнения.

"Я не вижу необходимости официально разводиться именно сейчас. Надя тоже ее не видит. Если я надумаю жениться, то скажу Наде: "Сорри, очень нужно. Уже время", – заявил музыкант.

На вопрос, любит ли он Дорофееву, Dantes ответил утвердительно. Говоря на украинском языке, он уточнил, что это "любов", а не "кохання".

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались. Пара прожила в браке семь лет. Детей у них нет. В настоящее время они находятся в состоянии развода.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.

Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.

Теги: любовь, Надя Дорофеева, певица, певец, музыкант, развод, Dantes, брак, Dorofeeva, расставание
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