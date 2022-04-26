Попасная и Рубежное – неприступные крепости, позиционные бои продолжаются – Луганская ОВА

В Попасной после обстрелов россиян загорелся и обрушился дом, в результате чего под завалами погибли три человека Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Без остановки продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Врагу не удается захватить город. Наши защитники отражают многочисленные атаки. Линия обороны стабильна. Орки несут значительные потери", – говорится в сообщении.

По словам Гайдая, "Попасная и Рубежное – неприступные крепости".



Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты обстреливают жилую инфраструктуру Луганской области, поэтому гражданскому населению сейчас опасно находиться в подконтрольных Украине городах.

"Россияне придерживаются своей сокрушительной тактики – ровняют с землей свободные населенные пункты области. За минувшие сутки мирное население подвергалось российским обстрелам 17 раз. Обильным огнем поливали почти полностью разрушенную Попасную, Лисичанск и города Горной общины", – рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что в Попасной после обстрелов россиян загорелся и обрушился дом, в результате чего под завалами погибли три человека, одна женщина выжила.

По данным главы ОВА, на Донбассе за минувшие сутки были отбиты шесть атак российской армии, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка.

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