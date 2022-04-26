Попасная и Рубежное – неприступные крепости, позиционные бои продолжаются – Луганская ОВА

"Без остановки продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Врагу не удается захватить город. Наши защитники отражают многочисленные атаки. Линия обороны стабильна. Орки несут значительные потери", – говорится в сообщении.
По словам Гайдая, "Попасная и Рубежное – неприступные крепости".
Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты обстреливают жилую инфраструктуру Луганской области, поэтому гражданскому населению сейчас опасно находиться в подконтрольных Украине городах.
"Россияне придерживаются своей сокрушительной тактики – ровняют с землей свободные населенные пункты области. За минувшие сутки мирное население подвергалось российским обстрелам 17 раз. Обильным огнем поливали почти полностью разрушенную Попасную, Лисичанск и города Горной общины", – рассказал Гайдай.
Он также сообщил, что в Попасной после обстрелов россиян загорелся и обрушился дом, в результате чего под завалами погибли три человека, одна женщина выжила.
По данным главы ОВА, на Донбассе за минувшие сутки были отбиты шесть атак российской армии, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 21 апреля, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.