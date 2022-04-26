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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление против России

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Как только в Украину поступит тяжелое вооружение, ВСУ пойдут в контрнаступление, отметил Арестович
Как только в Украину поступит тяжелое вооружение, ВСУ пойдут в контрнаступление, отметил Арестович
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление против российских оккупационных войск, как только в Украину поступит тяжелое вооружение от западных партнеров.

Об этом 26 апреля в эфире "24 канала" сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Наступление – это гораздо более сложный вид боевых действий, чем оборона. Приблизительно в 10 раз сложнее. Надо сделать наступательную группировку… Наступление – это огромные потери, и очень тяжело это делать. Нужно иметь и группировки, и тылы, – сказал Арестович. – У нас тяжелого вооружения нет. Нам оно нужно. Как только поступит оружие – сразу переходим в контрнаступление. Мы готовы – вопрос только в оружии. Я вижу, что есть шансы, что этот вопрос решится".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, российские оккупационные войска временно захватили части территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областей. В ходе боев ВСУ возобновляют контроль над ранее оккупированными территориями Украины.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.

В частности, Франция отправит Украине тяжелое вооружение – самоходные артиллерийские установки CAESAR собственного производства, сообщал в интервью Ouest-France президент Эммануэль Макрон.

Тяжелые минометы передала Украине Литва.

О решении отправить в Украину самоходные установки Gepard 26 апреля заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время встречи глав минобороны стран НАТО, которая проходит на базе ВВС США Ramstein в Германии.

Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, вооружение, помощь, бронетехника, Алексей Арестович, советник, ВСУ, война России против Украины, Офис президента Украины
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