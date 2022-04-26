Арестович рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление против России

Как только в Украину поступит тяжелое вооружение, ВСУ пойдут в контрнаступление, отметил Арестович Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 26 апреля в эфире "24 канала" сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Наступление – это гораздо более сложный вид боевых действий, чем оборона. Приблизительно в 10 раз сложнее. Надо сделать наступательную группировку… Наступление – это огромные потери, и очень тяжело это делать. Нужно иметь и группировки, и тылы, – сказал Арестович. – У нас тяжелого вооружения нет. Нам оно нужно. Как только поступит оружие – сразу переходим в контрнаступление. Мы готовы – вопрос только в оружии. Я вижу, что есть шансы, что этот вопрос решится".

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