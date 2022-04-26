Арестович рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление против России

Об этом 26 апреля в эфире "24 канала" сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Наступление – это гораздо более сложный вид боевых действий, чем оборона. Приблизительно в 10 раз сложнее. Надо сделать наступательную группировку… Наступление – это огромные потери, и очень тяжело это делать. Нужно иметь и группировки, и тылы, – сказал Арестович. – У нас тяжелого вооружения нет. Нам оно нужно. Как только поступит оружие – сразу переходим в контрнаступление. Мы готовы – вопрос только в оружии. Я вижу, что есть шансы, что этот вопрос решится".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, российские оккупационные войска временно захватили части территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областей. В ходе боев ВСУ возобновляют контроль над ранее оккупированными территориями Украины.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.
В частности, Франция отправит Украине тяжелое вооружение – самоходные артиллерийские установки CAESAR собственного производства, сообщал в интервью Ouest-France президент Эммануэль Макрон.
Тяжелые минометы передала Украине Литва.
О решении отправить в Украину самоходные установки Gepard 26 апреля заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время встречи глав минобороны стран НАТО, которая проходит на базе ВВС США Ramstein в Германии.