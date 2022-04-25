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Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR

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CAESAR грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой
CAESAR – грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой
Фото: depositphotos.com

Франция отправит Украине тяжелое вооружение – самоходные артиллерийские установки CAESAR собственного производства. Об этом 22 апреля в интервью французскому изданию Ouest-France заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Комментируя недовольство Украины недостаточными поставками вооружений из Германии и Франции, Макрон ответил, что Париж поставляет значительное количество оборудования, от ПТРК Milan до CAESAR.

Он также добавил, что Франция должна "продолжать идти по этому пути, но с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в совместную войну".

Источники журналистов сообщают, что Украина получит 12 орудий CAESAR. Источники добавили, что передача вооружения Украине идет "полным ходом", и новые САУ появятся на поле боя "в начале мая".

Кроме того, около 40 украинских военнослужащих прибудут во Францию для обучения обращению с этим вооружением.

CAESAR – грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой, способной с высокой точностью поражать цели на расстоянии 40 км. Он производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чешскую Республику. Также французская армия использовала CAESAR в Афганистане, Ираке и Сахеле.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, оружие, Франция, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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