Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR

Комментируя недовольство Украины недостаточными поставками вооружений из Германии и Франции, Макрон ответил, что Париж поставляет значительное количество оборудования, от ПТРК Milan до CAESAR.
Он также добавил, что Франция должна "продолжать идти по этому пути, но с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в совместную войну".
Источники журналистов сообщают, что Украина получит 12 орудий CAESAR. Источники добавили, что передача вооружения Украине идет "полным ходом", и новые САУ появятся на поле боя "в начале мая".
Кроме того, около 40 украинских военнослужащих прибудут во Францию для обучения обращению с этим вооружением.
CAESAR – грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой, способной с высокой точностью поражать цели на расстоянии 40 км. Он производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чешскую Республику. Также французская армия использовала CAESAR в Афганистане, Ираке и Сахеле.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.