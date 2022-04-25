Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR

Комментируя недовольство Украины недостаточными поставками вооружений из Германии и Франции, Макрон ответил, что Париж поставляет значительное количество оборудования, от ПТРК Milan до CAESAR.

Он также добавил, что Франция должна "продолжать идти по этому пути, но с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в совместную войну".

Источники журналистов сообщают, что Украина получит 12 орудий CAESAR. Источники добавили, что передача вооружения Украине идет "полным ходом", и новые САУ появятся на поле боя "в начале мая".

Кроме того, около 40 украинских военнослужащих прибудут во Францию для обучения обращению с этим вооружением.

CAESAR – грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой, способной с высокой точностью поражать цели на расстоянии 40 км. Он производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чешскую Республику. Также французская армия использовала CAESAR в Афганистане, Ираке и Сахеле.

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