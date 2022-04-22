Белый дом нанял отставного генерала координировать поставки оружия Украине

У Вольфа есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Госдепе и Совете национальной безопасности США Фото: EPA

На прошлой неделе сенаторы обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала его назначить координатора помощи Украине в сфере безопасности. 21 апреля на эту должность назначили Вольфа.

У Вольфа есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США. В США считают, что кандидатура Тери Вольфа верна, чтобы "убедиться, что Украина получит необходимое оружие, чтобы победить кровавую захватническую войну России".

Неназванный чиновник сказал CNN, что опыт работы Вольфа в качестве представителя разгромленной коалиции ИГИЛ "будет потрясающим, чтобы убедиться, что эта коалиция сохранит динамику".

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