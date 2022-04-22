Белый дом нанял отставного генерала координировать поставки оружия Украине

На прошлой неделе сенаторы обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала его назначить координатора помощи Украине в сфере безопасности. 21 апреля на эту должность назначили Вольфа.
У Вольфа есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США. В США считают, что кандидатура Тери Вольфа верна, чтобы "убедиться, что Украина получит необходимое оружие, чтобы победить кровавую захватническую войну России".
Неназванный чиновник сказал CNN, что опыт работы Вольфа в качестве представителя разгромленной коалиции ИГИЛ "будет потрясающим, чтобы убедиться, что эта коалиция сохранит динамику".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.