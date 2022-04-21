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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский попросил у Португалии танки Leopard, бронетранспортеры, противокорабельное оружие

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Зеленский: Нам необходимо оружие, чтобы защититься от жестокого российского вторжения
Зеленский: Нам необходимо оружие, чтобы защититься от жестокого российского вторжения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Португалии с просьбой передать Украине оружие для защиты от российской агрессии. Видео и текст обращения опубликовал Офис президента.

"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Нам необходимо оружие, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки Leopard, бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь для защиты свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой предоставить нам эту помощь", – сказал Зеленский. 

Он также заявил о необходимости усиления санкционного давления на РФ и принципиального решения европейских компаний выйти с российского рынка.

"Я благодарен вашему правительству и всем португальцам за помощь Украине, которую вы уже оказали. За поддержку санкций против России. И важно сейчас, когда Евросоюз готовит шестой санкционный пакет, чтобы вы проявили свое лидерство и защищали необходимость нефтяного эмбарго против России на уровне всей Европы. Также важно, чтобы вы настаивали вместе с другими странами ЕС на полном ограничении российской банковской системы. Следует закрыть все порты Евросоюза, все порты Португалии для российских судов. В том числе и для тех, которые они пытаются спрятать под чужими флагами", – подчеркнул президент.

Зеленский выразил надежду, что скоро Украина сможет получить статус кандидата в члены Европейского союза, и попросил Португалию после этого поддержать полноправное членство Украины в ЕС.

"Потому что вы на западном крае Европы и мы на восточном крае Европы имеем одинаковые ценности, одинаковый взгляд на то, какой должна быть жизнь на нашем континенте. Свобода, права человека, верховенство права, равенство для каждого, для каждой, а также возможность жить свободно и без всякой диктатуры, так, чтобы всегда у каждого человека было свое время для счастья и саудаде", – завершил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/245693001053829/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Теги: оружие, Португалия, танки, вооружение, БТР, бронетранспортер, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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