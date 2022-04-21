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Канцлер ФРГ может лишиться должности из-за отказа поставок в Украину тяжелого вооружения – СМИ

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Шольц заявил, что западные союзники не только ФРГ согласились с тем, что имеет смысл поставить Украине то оружие, которое она может немедленно развернуть
Шольц заявил, что западные союзники – не только ФРГ – согласились с тем, что имеет смысл поставить Украине то оружие, которое она может немедленно развернуть
Фото: EPA

Немецкая оппозиция на следующей неделе может инициировать проект резолюции о предоставлении Украине тяжелого вооружения, если этого не сделает канцлер ФРГ Олаф Шольц, который выступает против поставок. Об этом 21 апреля написал Spiegel.

Отмечается, что принятие документа может грозить Шольцу потерей должности.

По данным Spiegel, резолюция от немецкой оппозиции может набрать большинство голосов, так как и в самой коалиции идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку.

В случае ее принятия Шольцу фактически придется просить вотума доверия, чтобы обеспечить себе большинство в Бундестаге.

"Твердая позиция блока партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) в том, что Германия должна сделать все возможное для поддержки Вооруженных сил Украины в противостоянии российской агрессии. Включительно с поставкой тяжелых вооружений и жесткими санкциями, ощутимо повышающими цену агрессии", – заявил в комментарии Guildhall депутат Бундестага от ХДС/ХСС Юрген Харт.

По информации Bild, министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Сообщается, что в перечне были танки Leopard, БТР Puma, Marder, Boxer, Fuch. Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах Milan и Spike.

19 апреля Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО.

Однако на вопрос, отправит ли Германия танки Leopard, он ответил, что западные союзники – не только ФРГ – согласились с тем, что имеет смысл поставить Украине то оружие, которое она может немедленно развернуть. Таким образом, союзники позволят странам Восточной Европы передать советское оружие, взяв на себя обязательство заменить его, подчеркнул Шольц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. По словам Шольца, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, оппозиция, правительство, танки, ФРГ, вооружение, помощь, коалиция, вторжение, бронетехника, Бундестаг, резолюция, война России против Украины, Олаф Шольц
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