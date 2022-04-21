Канцлер ФРГ может лишиться должности из-за отказа поставок в Украину тяжелого вооружения – СМИ

Шольц заявил, что западные союзники – не только ФРГ – согласились с тем, что имеет смысл поставить Украине то оружие, которое она может немедленно развернуть Фото: EPA

Отмечается, что принятие документа может грозить Шольцу потерей должности.

По данным Spiegel, резолюция от немецкой оппозиции может набрать большинство голосов, так как и в самой коалиции идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку.

В случае ее принятия Шольцу фактически придется просить вотума доверия, чтобы обеспечить себе большинство в Бундестаге.

"Твердая позиция блока партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) в том, что Германия должна сделать все возможное для поддержки Вооруженных сил Украины в противостоянии российской агрессии. Включительно с поставкой тяжелых вооружений и жесткими санкциями, ощутимо повышающими цену агрессии", – заявил в комментарии Guildhall депутат Бундестага от ХДС/ХСС Юрген Харт.

По информации Bild, министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Сообщается, что в перечне были танки Leopard, БТР Puma, Marder, Boxer, Fuch. Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах Milan и Spike.

19 апреля Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО.

Однако на вопрос, отправит ли Германия танки Leopard, он ответил, что западные союзники – не только ФРГ – согласились с тем, что имеет смысл поставить Украине то оружие, которое она может немедленно развернуть. Таким образом, союзники позволят странам Восточной Европы передать советское оружие, взяв на себя обязательство заменить его, подчеркнул Шольц.

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