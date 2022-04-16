Предоставление Украине оружия не делает Германию стороной войны с РФ – министр юстиции ФРГ

По словам политика, если Украина использует свое право на самооборону, поддержка ее оружием не приведет к тому, что Германия станет стороной войны.

Издание отметило, что это позиция не только Бушманна, но и всего федерального правительства Германии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)