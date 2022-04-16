Предоставление Украине оружия не делает Германию стороной войны с РФ – министр юстиции ФРГ

По словам политика, если Украина использует свое право на самооборону, поддержка ее оружием не приведет к тому, что Германия станет стороной войны.
Издание отметило, что это позиция не только Бушманна, но и всего федерального правительства Германии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Германия долгое время отказывалась поставлять Украине оружие. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек 12 апреля заявил о необходимости ускорить поставки немецкого оружия Украине.