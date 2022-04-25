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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возвращение дипломатов и военная помощь. СМИ сообщили, что Блинкен и глава Пентагона обсуждали с Зеленским во время визита в Украину

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Блинкен и Остин прибыли в Украину 24 апреля
Блинкен и Остин прибыли в Украину 24 апреля
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посетили Украину, где встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил канал CNN.

Зеленский анонсировал этот визит во время пресс-конференции 23 апреля. Официальных сообщений о нем украинская и американская стороны пока не публиковали.

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США сообщает, что в Киеве, Блинкен и Остин встретились с Зеленским, а также с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским, разговор длился около 90 минут.

Блинкен анонсировал возвращение американских дипломатов в Украину на этой неделе. Также он сообщил, что послом США в Киеве будет назначена Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.

Как сообщило агентство Associated Press, Остин и Блинкен объявили об иностранном военном финансировании Украины и 15 стран-союзников и партнеров в размере $713 млн; Киеву выделено около $322 млн. Официальные лица сообщили, что оставшаяся часть будет разделена между членами НАТО и другими странами, которые обеспечивали Украину критически важными военными поставками с начала полномасштабной войны с Россией.

Американские чиновники отметили, что новый пакет военной помощи наряду с продажей боеприпасов неамериканского производства на сумму $165 млн, совместимых с оружием советского производства, которое использует Украина, доводят общую сумму американской военной помощи Украине до $3,7 млрд с момента полномасштабного вторжения РФ.

Контекст:

Президент США Джо Байден 14 апреля сообщил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.

21 апреля Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн, о транше финансовой помощи в размере $500 млн, о новой программе для беженцев из Украины и о запрете российским кораблям заходить в порты СШАЗеленский поблагодарил Байдена и американский народ "за лидерство в поддержке народа Украины в борьбе с российской агрессией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: посольство США, военная помощь, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Ллойд Остин, Бриджит Бринк
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