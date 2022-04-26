Германия поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard

"Более 30 стран голосуют здесь, на конференции, в поддержку Украины. Наша сила в НАТО и ЕС – в нашем единстве", – отмечается в сообщении.

Количество вооружения, которое получит Украина, в министерстве обороны ФРГ не указали.

Самоходные установки Gepard, которые начали выпускать в 1973 году, предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высотах до 3 км, а также наземных и надводных целей на дальности до 4500 метров. Машины оснащены двумя 35-мм зенитными орудиями и пулеметом калибра 7,62. Всего было выпущено около 500 ЗСУ Gepard, они состоят на вооружении Германии, Румынии, Бразилии и Иордании.

Deutschland wird Gepard-Flugabwehrpanzer liefern, das verkündete Ministerin Lambrecht soeben in Ramstein. Mehr als 30 Nationen stimmen sich hier auf der Konferenz über die Unterstützung für die * ab. Unsere Stärke in #NATO und EU ist unsere Geschlossenheit. pic.twitter.com/QRRapl21KK — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 26, 2022

На встрече глав минобороны стран НАТО обсуждается предоставление военной помощи Украине. США на встрече представляет глава Пентагона Ллойд Остин, сообщил "Голос Америки".

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что основная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву. По словам Милли, следующие несколько недель в войне РФ против Украины могут оказаться решающими.

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