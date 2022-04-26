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Германия поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard

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Ламбрехт 26 апреля сообщила о поставках танков Gepard
Ламбрехт 26 апреля сообщила о поставках танков Gepard
Фото: EPA

Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard. Об этом 26 апреля во время встречи глав минобороны стран НАТО, которая проходит на базе ВВС США Ramstein в Германии, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, пишет в Twitter пресс-служба ведомства.

"Более 30 стран голосуют здесь, на конференции, в поддержку Украины. Наша сила в НАТО и ЕС – в нашем единстве", – отмечается в сообщении. 

Количество вооружения, которое получит Украина, в министерстве обороны ФРГ не указали.

Самоходные установки Gepard, которые начали выпускать в 1973 году, предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высотах до 3 км, а также наземных и надводных целей на дальности до 4500 метров. Машины оснащены двумя 35-мм зенитными орудиями и пулеметом калибра 7,62. Всего было выпущено около 500 ЗСУ Gepard, они состоят на вооружении Германии, Румынии, Бразилии и Иордании.

На встрече глав минобороны стран НАТО обсуждается предоставление военной помощи Украине. США на встрече представляет глава Пентагона Ллойд Остин, сообщил "Голос Америки"

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что основная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву. По словам Милли, следующие несколько недель в войне РФ против Украины могут оказаться решающими.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. По словам Шольца, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.

По информации Bild, министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

СМИ писали, что не только в оппозиции, но и в правительственной коалиции ФРГ, вопреки позиции Шольца, идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку. Но по данным соцопроса, проведенного институтом INSA, 50% немцев высказались против поставки тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.

Теги: Германия, Украина, ФРГ, Марк Милли, Ллойд Остин, Кристине Ламбрехт
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